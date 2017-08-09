На классе. Как ЦСКА выиграл в Петербурге перед дерби со «Спартаком»

Вернблум, Дзагоев и Витиньо на скамейке

Матч на «Петровском» — седьмой для ЦСКА менее чем за месяц со старта сезона. Сладкий вкус от двух побед над АЕКом в Лиге чемпионов, а также «Анжи» и «СКА-Хабаровск» в чемпионате России подпортили поражения, которые «армейцам» нанесли «Локомотив» с «Рубином».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 1:2 Тосно ЦСКА

Особенно обидной для Виктора Гончаренко, должно быть, стала неудача во встрече с командой Курбана Бердыева в последнем туре, поскольку весь план на игру главному тренеру красно-белых уже к 10-й минуте поломали две ошибки молодого вратаря Ильи Помазуна, который заменил получившего травму Игоря Акинфеева. Такой ротации в условиях насыщенного графика Гончаренко точно не хотел. Но Акинфеев не полетел и в Петербург, а, значит, белорусский специалист вынужден был дать 20-летнему Помазуну шанс исправиться, так как за его спиной ещё более юные голкиперы. Гончаренко дал паузу Василию Березуцкому, Георгию Щенникову, Понтусу Вернблуму, Алану Дзагоеву и Витиньо.

«Тосно» за эти три дня расстался с выходившим на поле в первых двух турах капитаном Предрагом Кашчеланом, у которого, по слухам, возникли сложности в отношениях с Дмитрием Парфёновым, и подписал контракт с Владимиром Быстровым. Бывший полузащитник сборной России уже тренируется с новой командой, но в заявку на матч с ЦСКА не попал. Будет символично, если 33-летний уроженец Ленинградской области завершит карьеру именно в «Тосно».

ЦСКА выжидает

Без своих лидеров ЦСКА довольно долго ничем напоминал претендента на золотые медали чемпионата России и участника Лиги чемпионов. Более того, к середине первого тайма выжидавшие ходов от соперника красно-синие уступали новичку элиты по владению мячом — 41 на 59 процентов. Ставка на забросы на пару нападающих Фёдор Чалов — Аарон Оланаре мало что давала. Игроки атаки армейцев плохо цеплялись за мяч, попав под давление мощных центральных защитников «Тосно» Раде Дугалича и Андрея Буйволова, какого-то продуманного взаимодействия между ними не наблюдалось. Однажды Оланаре вообще зачем-то пошёл на мяч, предназначавшийся по эпизоду Чалову, и помешал напарнику. Неудивительно, что у гостей не было ударов в створ ворот Давида Юрченко.

Правда, отрезок с восьмой по десятую минуту получился у команды Гончаренко мощным. Москвичи поддавили соперника, посеяли панику в штрафной хозяев, а Сергей Игнашевич сотряс перекладину. Ещё случился неприятный момент для голкипера «Тосно»: Буйволов невольно подставил его слабой передачей назад, и Юрченко едва не получил травму в единоборстве с Чаловым. Проблемы у тосненцев возникали, когда ЦСКА начал активнее переходить к массированному наступлению. Акцент по традиции делался на правый фланг Марио Фернандеса. Ближе к перерыву «Тосно» помогла избежать пропущенного гола пара-тройка сейвов надежного Юрченко. Впрочем, против Фернандеса неплохо действовал левый защитник хозяев, арендованный у «Зенита» Евгений Чернов, которого некоторые специалисты называют уже реальным кандидатом в сборную России.

Заболотный забивает родному клубу

«Тосно» тоже надеялся впереди на дуэт фовардов — Антона Заболотного и Евгения Маркова. Причём оба так или иначе были связаны со столичным клубом. Мощный Заболотный вообще является воспитанником армейцев, а Марков мог перейти в ЦСКА, когда выступал за команду из Ленинградской области ещё в ФНЛ.

Похоже, Парфёнов дал указание своим нападающим бить по воротам Помазуна при первой возможности, тем более три центральных защитника красно-синих лишних секунд на размышления не дают. До перерыва мячи в основном летели в сторону ворот Помазуна после ударов из-за штрафной. Марков три раза стрелял по цели, а Заболотный — дважды. Однако расчёт на ошибку со стороны Ильи не оправдывался. Когда требовалось выбить мяч или сыграть на перехвате при выходе из ворот, Помазун также действовал без заметных помарок.

Но какой же красивый гол сотворил Заболотный на 55-й минуте при счёте 0:1! Помазун в этом эпизоде был просто бессилен — все вопросы к защитникам ЦСКА. Почему не помешали подать Вагизу Галиулину? Почему позволили свободно пробить головой нападающему? На радостях от первого гола в РФПЛ Заболотный исполнил эффектный кульбит.

Победный от Дзагоева

Класс красно-синих, в конце концов, взял своё. Оланаре и Чалов в дебюте второго тайма всё-таки заковыряли мяч в сетку ворот «Тосно». Нигериец тоже впервые отличился в новом сезоне, преуспев на добивании после того, как россиянин попал в штангу. Реакцией Гончаренко на гол Заболотного стало решение бросить в бой Витиньо и Дзагоева, и именно полузащитник стал автором победного мяча. Затем армейцы достаточно спокойно справлялись с забросами на нападающих команды из Ленинградской области, хотя в паре моментов увлекались и пропускали потенциально очень опасные контрвыпады. Будь хозяева чуть сильнее с точки зрения индивидуального мастерства, могли бы наказать противника. Впрочем, и ЦСКА упустил несколько замечательных шансов развить преимущество, заставив Гончаренко не впервые задуматься о том, что нужно работать над улучшением реализации.