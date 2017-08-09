На классе. Как ЦСКА выиграл в Петербурге перед дерби со «Спартаком»
Виктор Гончаренко оставил в запасе несколько ведущих игроков ЦСКА, но это не помешало
красно-синим одержать победу над «Тосно».
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Вернблум, Дзагоев и Витиньо на скамейке
Матч на «Петровском» — седьмой для ЦСКА менее чем за месяц со старта сезона. Сладкий вкус от двух побед над АЕКом в Лиге чемпионов, а также «Анжи» и «СКА-Хабаровск» в чемпионате России подпортили поражения, которые «армейцам» нанесли «Локомотив» с «Рубином».
Особенно обидной для Виктора Гончаренко, должно быть, стала неудача во встрече с командой Курбана Бердыева в последнем туре, поскольку весь план на игру главному тренеру
«Тосно» за эти три дня расстался с выходившим на поле в первых двух турах капитаном Предрагом Кашчеланом, у которого, по слухам, возникли сложности в отношениях с Дмитрием Парфёновым, и подписал контракт с Владимиром Быстровым. Бывший полузащитник сборной России уже тренируется с новой командой, но в заявку на матч с ЦСКА не попал. Будет символично, если 33-летний уроженец Ленинградской области завершит карьеру именно в «Тосно».
ЦСКА выжидает
Без своих лидеров ЦСКА довольно долго ничем напоминал претендента на золотые медали чемпионата России и участника Лиги чемпионов. Более того, к середине первого тайма выжидавшие ходов от соперника
Правда, отрезок с восьмой по десятую минуту получился у команды Гончаренко мощным. Москвичи поддавили соперника, посеяли панику в штрафной хозяев, а Сергей Игнашевич сотряс перекладину. Ещё случился неприятный момент для голкипера «Тосно»: Буйволов невольно подставил его слабой передачей назад, и Юрченко едва не получил травму в единоборстве с Чаловым. Проблемы у тосненцев возникали, когда ЦСКА начал активнее переходить к массированному наступлению. Акцент по традиции делался на правый фланг Марио Фернандеса. Ближе к перерыву «Тосно» помогла избежать пропущенного гола
Заболотный забивает родному клубу
«Тосно» тоже надеялся впереди на дуэт фовардов — Антона Заболотного и Евгения Маркова. Причём оба так или иначе были связаны со столичным клубом. Мощный Заболотный вообще является воспитанником армейцев, а Марков мог перейти в ЦСКА, когда выступал за команду из Ленинградской области ещё в ФНЛ.
Похоже, Парфёнов дал указание своим нападающим бить по воротам Помазуна при первой возможности, тем более три центральных защитника
Но какой же красивый гол сотворил Заболотный на 55-й минуте при счёте 0:1! Помазун в этом эпизоде был просто бессилен — все вопросы к защитникам ЦСКА. Почему не помешали подать Вагизу Галиулину? Почему позволили свободно пробить головой нападающему? На радостях от первого гола в РФПЛ Заболотный исполнил эффектный кульбит.
Победный от Дзагоева
Класс
Победа перед дерби со «Спартаком» очень важна для армейцев в психологическом плане. Они, пожалуй, не затратили лишних сил и эмоций. Гончаренко сможет выпустить
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