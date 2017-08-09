«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ

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Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 1:0 Ростов Динамо М

В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.