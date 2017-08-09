Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30637787/
9 августа 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ.

Ростов выиграл у Динамо в матче пятого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

«Ростов» (10 очков) после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Динамо», имеющее в активе лишь 4 балла, находится на 11-й строчке.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?