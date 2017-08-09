«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ
«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ.
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В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
«Ростов» (10 очков) после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице российской футбольной
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