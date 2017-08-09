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9 августа 2017, 22:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Локомотив».

В матче пятого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Рубин принимал на своём поле Локомотив. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в этой встрече открыл бывший нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии. С 52-й минуты «Рубин» играл вдесятером после того, как бразильский форвард Жонатас получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, но продлил серию без поражений. Московская команда с 13 очками делит первое место в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом». «Рубин» (7) располагается на 10-й строчке.

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