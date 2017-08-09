Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 1:2 Тосно ЦСКА

На 49-й минуте Федор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.

На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворота Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.

ЦСКА (9 очков) занимает пятое место в РФПЛ, «Тосно» (3 балла) — 12-й.