Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»
ЦСКА выиграл у «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ.
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На 49-й минуте Федор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.
На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворота Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.
ЦСКА (9 очков) занимает пятое место в РФПЛ, «Тосно» (3 балла) — 12-й.
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