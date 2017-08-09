В ожидании Луана. Как «Спартак» обыграл «Арсенал»

«Заминированная» арена

В день матча со стадиона «Спартака» начали приходить тревожные новости. Рано утром все люди, находившиеся на арене, были эвакуированы. Сообщалось, что проводится проверка после звонка неизвестного, тот заявил об угрозе взрыва. «Шутника» быстро вычислили, им оказался какой-то нетрезвый гражданин. Саму арену вновь открыли для посещения после полудня. А «Спартак» провел все запланированные экскурсии по стадиону. Позднее на официальном сайте клуба появилось объявление для болельщиков. «Спартак» просил приезжать как можно раньше, так как была изменена схема прохода на трибуны. Впрочем, никакого особенного неудобства изменения не доставили.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 19:30 2:0 Спартак М Арсенал Т

Ротация Карреры

Главный тренер «Спартака» радикально изменил состав на матч с «Арсеналом». Итальянский специалист сделал восемь замен после провального матча с «Зенитом». То ли Каррера решил повторить ход Манчини и поберечь лучших игроков перед дерби с ЦСКА, то ли посчитал, что после разгрома от «Зенита» особенно отличившимся футболистам неплохо посидеть на скамейке. Новый шанс получили Тимофеев, Тигиев, Петкович, место в воротах занял засобиравшийся в аренду Селихов. Также с первых минут появился пока что самый распиаренный полузащитник красно-белых Марио Пашалич. И свои умения показал уже в первом тайме. Именно Марио выбежал в контратаку вместе с Промесом и отдал голевой пас.

Моменты «Спартак» создавал с такой регулярностью, что мог вести с разницей в три-четыре мяча уже после первого тайма. Когда оборона Тулы успела превратиться в проходной двор? Конечно, пропускала голы и в предыдущих матчах, но на «Открытии» шокировала своей игрой. Дважды за матч «Спартак» уходил от офсайдных ловушек соперника, во втором тайме выбегал три в одного.

Зе проклятие

Продолжается черная серия Зе Луиша. Нападающий, который не может забить уже девять месяцев, не справился с нервами и в начале матча с «Арсеналом». Сначала форвард шикарно обыграл защитника, и спокойно мог пробивать вратаря, но так сильно ударил по мячу, что тут улетел примерно на верхний ярус трибуны. Следующие минут двадцать Зе бить по воротам не решался, зато не раз выводил на ударные позиции одноклубников. В конце тайма Луиш упал в штрафной, мог заработать пенальти, но судья промолчал. А еще через минуту нападающий пробил по воротам головой — опять выше. Подобное невезение преследовало форварда и в прошлом сезоне. С чем была связана черная полоса тогда, и сам Зе не мог объяснить. Думаю, не мог понять и сейчас. Спасибо «Арсеналу» и его защите, которая сняла проклятие с форварда. Зе отличился в самой концовке матча.

Но кабовердианец и без своих голов полезен в атаке. Куда полезнее, чем, например, Луис Адриано, который не очень хорошо справляется с нервами и может нарваться на удаление в любой момент. Очень бы хотелось посмотреть на связку Луиш-Луан в ближайшем будущем, двух игроков с прекрасным последним пасом.

До матча Массимо Каррера утверждал, что если бы его заставили выбирать, кто нужен больше, Луан или Гарай, то он бы выбрал защитника. Заявление логичное, учитывая, что за четыре тура «Спартак» пропустил семь мячей — больше всех в чемпионате. Пусть даже пять из них пришлись на «Зенит».

Но и еще один креативный игрок в линию атаки красно-белым точно не помешает. Тем более речь идет о лучшем футболисте чемпионата Бразилии на данный момент. Футболисте, который уже в четверг будет объявлен в списке 23-х сборной Бразилии, и сыграет против Эквадора и Колумбии. Луан универсален и может выступать практически на любой позиции в атаке. Но главное его преимущество — умение создать идеальные голевые моменты для одноклубников. Уже сейчас многие бразильские эксперты советуют нападающему принять предложение «Спартака». Хотя сам форвард все еще сомневается — ждет предложения от более сильной европейской команды.

Если у «Спартака» будет бразилец, появится и отличный выбор в атаке, где вполне можно будет обойтись без Адриано, и делать ставку на креативных Луиша и Луана.

Пока «Спартак» побеждает усилиями проверенных бойцов. А Массимо Каррера, как и все болельщики команды, продолжает находиться в ожидании трансферов.