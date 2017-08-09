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9 августа 2017, 22:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Футболист «Спартака» Тимофеев получил серьезную травму в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил серьезную травму в домашнем матче чемпионата России по футболу с «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Встреча пятого тура чемпионата страны между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). Тимофеев, вышедший в стартовом составе, был заменен на 31-й минуте, игрок покинул поле на носилках.

«Думаю, У Тимофеева очень серьезная травма. Он повредил колено. Завтра узнаем подробности», — прокомментировал ситуацию Каррера.

В следующем матче 12 августа «Спартак» на выезде встретится с ЦСКА. «Арсенал» 14 августа на своем поле примет екатеринбургский «Урал».

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