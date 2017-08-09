Каррера: Футболист «Спартака» Тимофеев получил серьезную травму в матче с «Арсеналом»
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил серьезную травму в домашнем матче чемпионата России по футболу с «Арсеналом». Об этом на
пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Встреча пятого тура чемпионата страны между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» завершилась победой
Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). Тимофеев, вышедший в стартовом составе, был заменен на 31-й минуте, игрок покинул поле на носилках.
«Думаю, У Тимофеева очень серьезная травма. Он повредил колено. Завтра узнаем подробности», — прокомментировал ситуацию Каррера.
В следующем матче 12 августа «Спартак» на выезде встретится с ЦСКА. «Арсенал» 14 августа на своем поле примет екатеринбургский «Урал».
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