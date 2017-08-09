Промес сравнялся с Мостовым по количеству голов за «Спартак»

Таким образом, голландский футболист записал на свой счёт 48-й гол за красно-белых во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником команды Александром Мостовым. Промес забил шесть своих мячей с пенальти, Мостовой — семь. Квинси провёл за «Спартак» 96 матчей, Александр — 142.

Теперь ближайшим конкурентом Промеса в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» является Александр Ширко, в активе которого 53 гола в 175 матчах. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах. Промес и Мостовой делят 26−27 места в списке лучших бомбардиров в истории клуба.