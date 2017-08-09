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9 августа 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Промес сравнялся с Мостовым по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).

Таким образом, голландский футболист записал на свой счёт 48-й гол за красно-белых во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником команды Александром Мостовым. Промес забил шесть своих мячей с пенальти, Мостовой — семь. Квинси провёл за «Спартак» 96 матчей, Александр — 142.

Теперь ближайшим конкурентом Промеса в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» является Александр Ширко, в активе которого 53 гола в 175 матчах. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах. Промес и Мостовой делят 26−27 места в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Спартак М
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