Промес сравнялся с Мостовым по количеству голов за «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).
Таким образом, голландский футболист записал на свой счёт 48-й гол за
Теперь ближайшим конкурентом Промеса в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» является Александр Ширко, в активе которого 53 гола в 175 матчах. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах. Промес и Мостовой делят 26−27 места в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter