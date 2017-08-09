Зе Луиш впервые с октября забил гол за «Спартак» в матче РФПЛ
В матче пятого тура российской
Премьер-Лиги «Спартак» принимает на своём поле тульский «Арсенал».
На 84-й минуте встречи при счёте 1:0 форвард
Для нападающего этот гол стал первым за «Спартак» в матче РФПЛ за несколько последних месяцев. До сегодняшнего матча безголевая серия Зе Луиша продолжалась с 29 октября 2016 года, когда он оформил дубль в игре с ЦСКА (3:1). После этого форвард не мог отличиться в 14 матчах подряд.
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