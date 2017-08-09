Зе Луиш впервые с октября забил гол за «Спартак» в матче РФПЛ

На 84-й минуте встречи при счёте 1:0 форвард красно-белых Зе Луиш забил гол и увеличил преимущество своей команды.

Для нападающего этот гол стал первым за «Спартак» в матче РФПЛ за несколько последних месяцев. До сегодняшнего матча безголевая серия Зе Луиша продолжалась с 29 октября 2016 года, когда он оформил дубль в игре с ЦСКА (3:1). После этого форвард не мог отличиться в 14 матчах подряд.