Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»

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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 19:30 2:0 Спартак М Арсенал Т

В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему из-за спин защитников Марио Пашаличу, который вышел один на один и покатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота.

На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.

«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.

«Спартак» (8 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» (3 балла) — 14-й.