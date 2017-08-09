Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»
«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу
В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему
На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.
«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.
«Спартак» (8 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» (3 балла) — 14-й.
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