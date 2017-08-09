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9 августа 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ.

Спартак выиграл у тульского Арсенала в матче пятого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему из-за спин защитников Марио Пашаличу, который вышел один на один и покатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота.

На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.

«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.

«Спартак» (8 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» (3 балла) — 14-й.

Спартак М
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