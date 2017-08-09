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— Чем вас удивил «Урал»? — вопрос Манчини.

— Мы знали, что предстоит тяжелый матч, что представляет собой соперник, что он нелегкий. Хозяева ловили нас на контратаках. «Зенит» создал много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумел их реализовать.

— «Урал» не отбирал очки у «Зенита» больше 20 лет. Равносильна ничья поражению?

— Нет, это футбол, и случиться может всякое. У такого результата было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь уральцев сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.

— Кокорин сделал еще один шаг, чтобы достичь цели в 35 голов за сезон, которую вы поставили перед ним и Дзюбой. Если он забьет все, а Артем — ничего, отправите последнего в дубль?

— Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу.

— Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?

— Ребята выкладывались на сто процентов. Ни о какой недооценке речи нет — уважаем всех соперников.

— Будут ли еще трансферы?

— Рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы на это есть.

— Какое ваше главное пока впечатление от чемпионата России?

— Нет ни одного проходного матча, в каждой встрече нужно выкладываться по полной. Все клубы показывают организованный футбол.

— Вопрос не о спорте. В одной программе на итальянском телевидении вы исполняли танго. Нравится танцевать?

— Я не очень хороший танцор. А тогда побывал на ТВ в качестве гостя. Но когда меня приглашают — танцую.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Екатеринбурга.

Александр ТАРХАНОВ: «НАС ДАВИЛИ, НО СПРАВИЛИСЬ».

Наставник «Урала» не только оценил встречу с «Зенитом», но и вновь вспомнил пенальти в ворота его команды во встрече с «Краснодаром».

— Неплохой матч. Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства соперника, его скоростям, — начал Тарханов. — Минут 20 на это ушло, а потом мы забили. Во втором тайме нас давили, но смогли немного отодвинуть немного игру от своих ворот и создать моменты.

— Как вам удалось сыграть 1:1? «Спартак» в Питере уступил 1:5…

— В том матче счет не совсем отражал ход встречи, там ошибки москвичей многое решили.

— Выступлением Годзюра, надо полагать, довольны?

— Да, это хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.

— Удовлетворены, что судья Николаев получил «неуд» за тот эпизод?

— Тогда сразу после финального свистка ему сказал, что он не прав.

Алексей МАКСИМОВ

из Екатеринбурга.