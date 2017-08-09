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НЕ НАДО ВОСТОРГАТЬСЯ КОКОРИНЫМ.

— В принципе, такой результат не стал для меня большим сюрпризом, — говорит Мостовой. — Часто так бывает, что после крупных побед команда немного сбавляет обороты. От «Зенита» многие, наверное, ждали очередной победы, но «Урал» оказался довольно крепким орешком. Команда Тарханова едва не увезла в прошлом туре победу из Краснодара, в этот раз играла дома и вполне могла победить.

— «Зенит» прилетел в Екатеринбург эмоционально выхолощенным после разгрома «Спартака»?

— Я бы не стал говорить именно про психологическую усталость. Просто «Урал» устраивала и ничья. А «Зенит» приехал только за победой. Это где-то давило на гостей.

— В целом, счет по игре?

— Скорее всего, да. Во втором тайме «Зенит», конечно, поддавливал, и был ближе к победе, чем к ничьей. Однако до перерыва «Урал» выглядел очень достойно. Так что команда Манчини закономерно потеряла очки.

— А ведь многие уже после игры со «Спартаком» отдали сине-бело-голубым золотые медали.

— Рановато! Зачем так торопиться? Я и после матча с красно-белыми призвал всех подождать с глобальными выводами по чемпионству «Зенита». Да, «Спартак» проиграл, но у «Зенита» в той встрече все залетело! Если помните, в первые 25 минут у питерцев никакого преимущества не было. Уверен, вся борьба еще впереди.

— Кокорин — опять лучший игрок матча?

— Да как вам сказать. Мне понравились слова Манчини про Кокорина после победы над «Спартаком» о том, что Александр еще ничего особенного не сделал.

— Но ведь по сравнению с прошлым сезоном он здорово преобразился.

— Ребята, Кокорин делает свою работу. Точка. Надо успокоиться и не восторгаться его игрой. Ему уже 26 лет, и он вдруг начал забивать. А что тут такого странного? Это его обязанность! Тем более, человек играет только в премьер-лиге, нигде в Европе себя еще не пробовал. Ему не 20 лет, он должен поражать чужие ворота. Молодец. Но не более.

— А вот у Дриусси прицел, похоже, сбился.

— Возможно, два гола в ворота «Рубина» где-то сыграли с ним злую шутку. Но в то же время видно, что парень очень способный. А какую передачу он отдал Кокорину, когда тот открывал счет в матче со «Спартаком»? Многие в ту сторону даже не посмотрят, а он взял и исполнил тонкий, отличный пас. Видны задатки. Просто Дриусси еще молод, попал в чужую страну. Нужно еще немного подождать — и все покатит. Скорость и дриблинг при аргентинце, хорошее понимание игры — тоже.

— Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, отданный в аренду в «Ростов», кстати, заметил, что если бы не лимит, в «Зените» играло бы 11 аргентинцев. Согласны?

— У нас много говорят про лимит, но проблема не в нем. Если российский игрок сильнее иностранца, он и будет играть. Тренер себе не враг. Видно же, что Паредес и Дриусси в порядке. Вот они и выходят на поле.

— Получается, Юсупов ищет какие-то оправдания?

— Конечно! А как иначе? Если у него из 10 передач — 8 поперек и назад…

ИЛЬИНУ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ НАРЕЗКУ ГОЛОВ КОЛЫВАНОВА.

— Самое слабое звено «Зенита» по матчу с «Уралом»?

— Я бы не стал никого ругать. Питерцы сыграли ровно, просто сказалась где-то физическая усталость, плотный график и хорошее сопротивление со стороны хозяев. Не могу сказать, что кто-то сыграл ниже своих возможностей.

— Дзюба вновь не попал в стартовый состав и вышел только на замену. Вы тоже пока не видите его в основе «Зенита»?

— Знаете, сезон длинный. Очень многое еще может поменяться. Совсем недавно Жулиану был незаменим, а сейчас уже пишут, что он покидает «Зенит». Дзюбе еще представится шанс себя проявить. Его рано сбрасывать со счетов.

— А вы не думаете, что психологически он немного «сдулся»? Дзюба долго всем доказывал свою состоятельность, скитался по арендам, забивал. Потом перешел в «Зенит» и стал здесь основным нападающим, бомбардиром. А теперь при новом тренере — сел на лавку, да и в сборную его, наверное, вызывать не будут…

— Возможно, немного скис, испытывает внутренний дискомфорт. Нелегко смириться с ролью запасного. Другое дело — через это проходят все, если ты, конечно, не Месси и Роналду. При предыдущих тренерах «Зенита» проблемы возникали у других игроках. Ситуация неприятная, но когда у тебя контракт на три-четыре года и хорошая зарплата, нет повода впадать в депрессию. Здесь у тебя есть уверенность в относительно надежном будущем.

— То есть, вы бы не советовали Дзюбе никуда сейчас не уходить?

— Конечно!

— Как вам форвард «Урала» Владимир Ильин? В прошлом сезоне он заявил, что готов заменить любого игрока группы атаки в сборной России.

— Мне те его высказывания резанули слух. Наверное, надо быть немного поскромнее. Я бы ему еще посоветовал посмотреть нарезку голов Игоря Колыванова и поучиться. А то у нас многие люди забыли, как прежние форварды играли. За тем же Колывановым «Милан» гонялся. А Ильин забил в нескольких подряд матчах, а потом что-то «замолчал». Или взять, например, Портнягина, который сегодня вышел на замену. Помните, тоже забил три-четыре мяча, и все его начали хвалить. А я сразу сказал — подождите.

— А нарезки чьих голов нужно смотреть Кокорину?

— Всем нужно учиться и смотреть, как играли форварды прошлых лет. Это обязательно!