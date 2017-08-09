Александр Мостовой: У Дзюбы нет повода для депрессии — есть хороший контракт и высокая зарплата
Бывший нападающий сборной России — о ничьей «Зенита» в Екатеринбурге и о словах Артура Юсупова о лимите.
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НЕ НАДО ВОСТОРГАТЬСЯ КОКОРИНЫМ.
— В принципе, такой результат не стал для меня большим сюрпризом, — говорит Мостовой. — Часто так бывает, что после крупных побед команда немного сбавляет обороты. От «Зенита» многие, наверное, ждали очередной победы, но «Урал» оказался довольно крепким орешком. Команда Тарханова едва не увезла в прошлом туре победу из Краснодара, в этот раз играла дома и вполне могла победить.
— «Зенит» прилетел в Екатеринбург эмоционально выхолощенным после разгрома «Спартака»?
— Я бы не стал говорить именно про психологическую усталость. Просто «Урал» устраивала и ничья. А «Зенит» приехал только за победой. Это
— В целом, счет по игре?
— Скорее всего, да. Во втором тайме «Зенит», конечно, поддавливал, и был ближе к победе, чем к ничьей. Однако до перерыва «Урал» выглядел очень достойно. Так что команда Манчини закономерно потеряла очки.
— А ведь многие уже после игры со «Спартаком» отдали
— Рановато! Зачем так торопиться? Я и после матча с
— Кокорин — опять лучший игрок матча?
— Да как вам сказать. Мне понравились слова Манчини про Кокорина после победы над «Спартаком» о том, что Александр еще ничего особенного не сделал.
— Но ведь по сравнению с прошлым сезоном он здорово преобразился.
— Ребята, Кокорин делает свою работу. Точка. Надо успокоиться и не восторгаться его игрой. Ему уже 26 лет, и он вдруг начал забивать. А что тут такого странного? Это его обязанность! Тем более, человек играет только в
— А вот у Дриусси прицел, похоже, сбился.
— Возможно, два гола в ворота «Рубина»
— Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, отданный в аренду в «Ростов», кстати, заметил, что если бы не лимит, в «Зените» играло бы 11 аргентинцев. Согласны?
— У нас много говорят про лимит, но проблема не в нем. Если российский игрок сильнее иностранца, он и будет играть. Тренер себе не враг. Видно же, что Паредес и Дриусси в порядке. Вот они и выходят на поле.
— Получается, Юсупов ищет
— Конечно! А как иначе? Если у него из 10 передач — 8 поперек и назад…
ИЛЬИНУ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ НАРЕЗКУ ГОЛОВ КОЛЫВАНОВА.
— Самое слабое звено «Зенита» по матчу с «Уралом»?
— Я бы не стал никого ругать. Питерцы сыграли ровно, просто сказалась
— Дзюба вновь не попал в стартовый состав и вышел только на замену. Вы тоже пока не видите его в основе «Зенита»?
— Знаете, сезон длинный. Очень многое еще может поменяться. Совсем недавно Жулиану был незаменим, а сейчас уже пишут, что он покидает «Зенит». Дзюбе еще представится шанс себя проявить. Его рано сбрасывать со счетов.
— А вы не думаете, что психологически он немного «сдулся»? Дзюба долго всем доказывал свою состоятельность, скитался по арендам, забивал. Потом перешел в «Зенит» и стал здесь основным нападающим, бомбардиром. А теперь при новом тренере — сел на лавку, да и в сборную его, наверное, вызывать не будут…
— Возможно, немного скис, испытывает внутренний дискомфорт. Нелегко смириться с ролью запасного. Другое дело — через это проходят все, если ты, конечно, не Месси и Роналду. При предыдущих тренерах «Зенита» проблемы возникали у других игроках. Ситуация неприятная, но когда у тебя контракт на
— То есть, вы бы не советовали Дзюбе никуда сейчас не уходить?
— Конечно!
— Как вам форвард «Урала» Владимир Ильин? В прошлом сезоне он заявил, что готов заменить любого игрока группы атаки в сборной России.
— Мне те его высказывания резанули слух. Наверное, надо быть немного поскромнее. Я бы ему еще посоветовал посмотреть нарезку голов Игоря Колыванова и поучиться. А то у нас многие люди забыли, как прежние форварды играли. За тем же Колывановым «Милан» гонялся. А Ильин забил в нескольких подряд матчах, а потом
— А нарезки чьих голов нужно смотреть Кокорину?
— Всем нужно учиться и смотреть, как играли форварды прошлых лет. Это обязательно!
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