Как любят говорить тренеры на предсезонных сборах: наши судьи — лучшие в мире, пока чемпионат не стартовал, здесь работают как боги, а потом игры на деньги начинаются — и что-то с ними со всеми непонятное случается. До следующей паузе в календаре.

Еще принято считать, что все вместе как бы на одно дело работают — на футбол. Вот только получается у них, как правило, по-разному. Когда тренер Талалаев после первого тура говорит, что арбитр Турбин безобразно отсудил матч «Тамбова» с «Оренбургом», то начальники Турбина склонны списать эти слова на нервный срыв проигравшего: не пустили судьи на финише прошлого сезона «Тамбов» в переходные игры — вот тренер обиду и затаил. Тогда как на самом-то деле Андрей Викторович просто посылал в пространство, как модно нынче говорить, «месседж» — не готов, получается, к сезону у вас один арбитр. Примите, пожалуйста, меры.

Не прислушались. И «лучший друг Халка» очень скоро напортачил в таком простеньком для судейства матче как Динамо — «Амкар». На твердую «двойку» и ссылку на несколько туров в ФНЛ. Вот Талалаев-то обрадуется…