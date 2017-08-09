Не свисти — денег не будет. Микулик — о решениях КДК РФС
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик — о фигуре арбитра в российском футболе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как любят говорить тренеры на предсезонных сборах: наши судьи — лучшие в мире, пока чемпионат не стартовал, здесь работают как боги, а потом игры на деньги начинаются — и
Еще принято считать, что все вместе как бы на одно дело работают — на футбол. Вот только получается у них, как правило,
Не прислушались. И «лучший друг Халка» очень скоро напортачил в таком простеньком для судейства матче как Динамо — «Амкар». На твердую «двойку» и ссылку на несколько туров в ФНЛ. Вот
При этом Андрей Николаев, придумавший пенальти в игре «Краснодара» с «Уралом», при той же оценке своего судейского мастерства дивизионом ниже не опустится, а просто пропустит в РФПЛ несколько туров. Что есть несколько непонятно, поскольку Турбин наошибался
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter