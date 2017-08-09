Матч РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» посмотрело более 3,5 млн телезрителей
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» собрал рекордную в нынешнем сезоне телеаудиторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который транслировал игру.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча состоялась в
«На время игры “Матч ТВ” стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 13,6% всех телезрителей. Это в четыре раза больше привычной аудитории, которая включает телеканал в период с 19:25 до 22:00», — говорится в сообщении
Как отметили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter