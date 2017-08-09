Матч РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» посмотрело более 3,5 млн телезрителей

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Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 6 августа и завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1.

«На время игры “Матч ТВ” стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 13,6% всех телезрителей. Это в четыре раза больше привычной аудитории, которая включает телеканал в период с 19:25 до 22:00», — говорится в сообщении пресс-службы «Матч ТВ».