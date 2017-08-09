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9 августа 2017, 20:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» посмотрело более 3,5 млн телезрителей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» собрал рекордную в нынешнем сезоне телеаудиторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который транслировал игру.

На время игры Матч ТВ стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 136 всех телезрителей. Увеличить
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Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 6 августа и завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1.

«На время игры “Матч ТВ” стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 13,6% всех телезрителей. Это в четыре раза больше привычной аудитории, которая включает телеканал в период с 19:25 до 22:00», — говорится в сообщении пресс-службы «Матч ТВ».

Как отметили в пресс-службе, матч смотрели 3,56 млн телезрителей, игра транслировалась более чем на 30 стран мира. Наибольший интерес встреча вызвала в Санкт-Петербурге (33,9% от общей телеаудитории), также высокие рейтинги трансляции были в зафиксированы в Барнауле (29,1%) и Красноярске (25,8%). В Москве матч смотрели 14,9% телезрителей. 17,2% смотревших игру «Зенита» и «Спартака» по ТВ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, еще 17% телезрителей — мужчины от 25 до 34 лет.

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