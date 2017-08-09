Футболист «Спартака» Тимофеев покинул поле на носилках в матче ЧР с «Арсеналом»
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев получил травму в матче пятого тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» и покинул поле на носилках.
Матч проходит в Москве в среду. Тимофеев получил повреждение ноги в игровом эпизоде в середине первого тайма. 23-летний хавбек не смог сам покинуть поле и его увезли на носилках на специальной машине. Вместо Тимофеева на 31-й минуте на поле вышел Денис Глушаков.
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