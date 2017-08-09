Футболист «Спартака» Тимофеев покинул поле на носилках в матче ЧР с «Арсеналом»

Матч проходит в Москве в среду. Тимофеев получил повреждение ноги в игровом эпизоде в середине первого тайма. 23-летний хавбек не смог сам покинуть поле и его увезли на носилках на специальной машине. Вместо Тимофеева на 31-й минуте на поле вышел Денис Глушаков.