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9 августа 2017, 20:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Спартака» Тимофеев покинул поле на носилках в матче ЧР с «Арсеналом»

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев получил травму в матче пятого тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» и покинул поле на носилках.

Матч проходит в Москве в среду. Тимофеев получил повреждение ноги в игровом эпизоде в середине первого тайма. 23-летний хавбек не смог сам покинуть поле и его увезли на носилках на специальной машине. Вместо Тимофеева на 31-й минуте на поле вышел Денис Глушаков.

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» собрал рекордную в нынешнем сезоне телеаудиторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который транслировал игру.
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