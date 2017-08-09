Гол «Спартака» засчитан верно
На 20-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» верное решение приняла бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым, засчитав взятие ворот гостей.
В первой фазе голевой атаки
А в завершающей стадии Квинси Промес не зашел за линию офсайда, находясь дальше от ворот «Арсенала», чем мяч. Второй ассистент Алексей Ширяев правильно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter