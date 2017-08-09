Гол «Спартака» засчитан верно

В первой фазе голевой атаки красно-белых Марио Пашалич не располагался за линией офсайда в момент передачи Зе Луиша.

А в завершающей стадии Квинси Промес не зашел за линию офсайда, находясь дальше от ворот «Арсенала», чем мяч. Второй ассистент Алексей Ширяев правильно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).