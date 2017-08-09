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9 августа 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гол «Спартака» засчитан верно

На 20-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» верное решение приняла бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым, засчитав взятие ворот гостей.

В первой фазе голевой атаки красно-белых Марио Пашалич не располагался за линией офсайда в момент передачи Зе Луиша.

А в завершающей стадии Квинси Промес не зашел за линию офсайда, находясь дальше от ворот «Арсенала», чем мяч. Второй ассистент Алексей Ширяев правильно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).

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