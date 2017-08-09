«Зенит» впервые почти за 25 лет не смог обыграть «Урал»

Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, питерская команда прервала свою победную серию противостояний в матчах с «Уралом». В последний раз «Зенит» не побеждал в матче с «Уралом» 27 сентября 1992 года, когда встреча также завершилась со счётом 1:1. Впоследствии питерцы одерживали победы во всех 12 матчах с клубом из Екатеринбурга. 11 побед «Зенит» одержал в чемпионате страны, а ещё одну — в Кубке России.