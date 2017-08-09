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9 августа 2017, 20:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» впервые почти за 25 лет не смог обыграть «Урал»

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Урал» на своём поле сыграл вничью с «Зенитом».

Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, питерская команда прервала свою победную серию противостояний в матчах с «Уралом». В последний раз «Зенит» не побеждал в матче с «Уралом» 27 сентября 1992 года, когда встреча также завершилась со счётом 1:1. Впоследствии питерцы одерживали победы во всех 12 матчах с клубом из Екатеринбурга. 11 побед «Зенит» одержал в чемпионате страны, а ещё одну — в Кубке России.

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» собрал рекордную в нынешнем сезоне телеаудиторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который транслировал игру.
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