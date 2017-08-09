Кокорин забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 60-й минуте встречи нападающий питерской команды Александр Кокорин при счёте 0:1 точным ударом помог своей команде сравнять счёт.

Таким образом, форвард отличился в третьем подряд матче РФПЛ. Кокорин в матче 3-го тура забил в ворота «Тосно», а во встрече 4-го тура отличился в игре со «Спартаком». Последний раз нападающему удалось отличиться в трёх матчах РФПЛ подряд в 2014 году, когда он выступал в составе московского «Динамо».

Всего на счету Кокорина в нынешнем сезоне теперь четыре гола в пяти матчах РФПЛ. На данный момент 26-летний футболист лидирует в бомбардирской гонке турнира, опережая полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (3 гола).