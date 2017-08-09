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9 августа 2017, 19:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кокорин забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года

В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» на своём поле принимал «Зенит».

В матче 5-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Урал на своём поле принимает Зенит. Увеличить
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На 60-й минуте встречи нападающий питерской команды Александр Кокорин при счёте 0:1 точным ударом помог своей команде сравнять счёт.

Таким образом, форвард отличился в третьем подряд матче РФПЛ. Кокорин в матче 3-го тура забил в ворота «Тосно», а во встрече 4-го тура отличился в игре со «Спартаком». Последний раз нападающему удалось отличиться в трёх матчах РФПЛ подряд в 2014 году, когда он выступал в составе московского «Динамо».

Всего на счету Кокорина в нынешнем сезоне теперь четыре гола в пяти матчах РФПЛ. На данный момент 26-летний футболист лидирует в бомбардирской гонке турнира, опережая полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (3 гола).

9.08.2017 17:30 основной раунд: 5-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Роберто Манчини
Голы
35′ Эрик Бикфалви (Н. Димитров, А. Фидлер) 6
9 Александр Кокорин (С. Дриусси, А. Ерохин) 60′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Грегор Балажиц 4
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
59′ Максим Григорьев 20
Чисамба Лунгу 10
77′ 84′ Владимир Ильин 18
Игорь Портнягин 88
74′ Роман Емельянов 92
Юрий Бавин 14
99 Андрей Лунев
3 Денис Терентьев
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету 77′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
9 Александр Кокорин
21 Александр Ерохин
17 Олег Шатов 46′
8 Матиас Краневиттер
11 Себастьян Дриусси 79′
22 Артем Дзюба
5 Леандро Паредес 88′
18 Юрий Жирков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
11 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 8
4 Угловые 12
14 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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