Кокорин забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года
В матче 5-го тура российской
Премьер-Лиги «Урал» на своём поле принимал «Зенит».
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На 60-й минуте встречи нападающий питерской команды Александр Кокорин при счёте 0:1 точным ударом помог своей команде сравнять счёт.
Таким образом, форвард отличился в третьем подряд матче РФПЛ. Кокорин в матче 3-го тура забил в ворота «Тосно», а во встрече 4-го тура отличился в игре со «Спартаком». Последний раз нападающему удалось отличиться в трёх матчах РФПЛ подряд в 2014 году, когда он выступал в составе московского «Динамо».
Всего на счету Кокорина в нынешнем сезоне теперь четыре гола в пяти матчах РФПЛ. На данный момент 26-летний футболист лидирует в бомбардирской гонке турнира, опережая полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (3 гола).
|Александр Тарханов
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|11
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|12
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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