«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина
«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ.
Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счетом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в турнире.
На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.
На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.
«Зенит» (13 очков) занимает первое место в таблице РФПЛ, «Урал» (7 баллов) — пятый.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|11
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|12
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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