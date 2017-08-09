«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина

Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счетом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в турнире.

На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.

На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.

«Зенит» (13 очков) занимает первое место в таблице РФПЛ, «Урал» (7 баллов) — пятый.