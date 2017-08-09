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9 августа 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 5-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Ростова и московского Динамо на матч 5-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Олимп-2».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Байрамян, Могилевец, Зуев, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Юсупов, Думбия, Майер, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич, Ташаев, Сов, Вандерсон.

Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Козлов, Рыков, Соснин, Сапета, Темников, Кузьмин, Луценко, Погребняк, Бечирай.

Начало встречи — в 20:00 мск.

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