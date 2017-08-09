«Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на матч 5-го тура российской
Премьер-Лиги.
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Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Казань Арена».
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.
Начало встречи — в 20:00 мск.
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