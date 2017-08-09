Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30636405/
9 августа 2017, 18:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на матч 5-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы казанского Рубина и московского Локомотива на матч 5-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Казань Арена».

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.

Начало встречи — в 20:00 мск.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?