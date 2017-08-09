Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30636277/
9 августа 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» — ЦСКА: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура российской футбольной Премьер-Лиги «Тосно» — ЦСКА.

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Тосно</span> — ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, М. Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?