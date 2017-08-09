«Тосно» — ЦСКА: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч пятого тура российской футбольной
Премьер-Лиги «Тосно» — ЦСКА.
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«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, М. Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.
Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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