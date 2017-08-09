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9 августа 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Известия

«Спартак» может отказаться от покупки Эсекьеля Гарая

Московский футбольный клуб «Спартак» может отказаться от покупки аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Главный тренер команды Массимо Каррера уже подобрал ему замену в Италии. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

По данным издания, новым игроком московского клуба может стать 29-летний Франческо Ачерби из «Сассуоло» или 23-летний Даниеле Ругани из «Ювентуса».

Покупка первого легионера может обойтись $16 млн, Ругани может оказаться в Москве на правах аренды.

Отмечается, что переговоры по этим двум игрокам начнутся лишь после того, как станет ясно, в какую команду перейдет Гарай (в настоящий момент им также интересуются европейские футбольные клубы).

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