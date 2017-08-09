«Спартак» может отказаться от покупки Эсекьеля Гарая

По данным издания, новым игроком московского клуба может стать 29-летний Франческо Ачерби из «Сассуоло» или 23-летний Даниеле Ругани из «Ювентуса».

Покупка первого легионера может обойтись $16 млн, Ругани может оказаться в Москве на правах аренды.

Отмечается, что переговоры по этим двум игрокам начнутся лишь после того, как станет ясно, в какую команду перейдет Гарай (в настоящий момент им также интересуются европейские футбольные клубы).