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9 августа 2017, 18:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Наиль Измайлов: Усилить «Спартак» — наша общая цель!

Интервью заместителя председателя совета директоров красно-белых.

Интервью заместителя председателя совета директоров <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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В сентябре «Спартак» начнет выступления в Лиге чемпионов — до ее старта осталось чуть больше месяца. Важно, и не только для болельщиков красно-белых, чтобы к этому турниру команда подошла во всеоружии — это необходимо всему российскому футбола, его еврорейтингу. Однако не слишком убедительное начало сезона московской команды пока не вселяет большого оптимизма. Напомним, что в четырех встречах РФПЛ чемпион набрал менее 50 процентов очков — и это при том, что два первых соперника «Динамо» и «Уфа», при всем уважении, не входят в число фаворитов премьер-лиги.

Ну, а после разгромного поражения в Питере разговоров о том, что такой «Спартак» вряд ли сохранит титул, стало очень много. Главный тренер Массимо Каррера также не скрывает озабоченности положением дел — об этом итальянец сказал на пресс-конференции перед игрой с тульским «Арсеналом».

А что думают по этому поводу в клубе? Именно с этим вопросом мы обратились к Измайлову.

— Как прокомментируете нынешнюю турнирную ситуацию?

— Прежде всего, хочу отметить, что не стоит делать преждевременных выводов о шансах нашей команды как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Впереди 26 туров внутреннего турнира, а до старта международного — больше месяца. И если в ближайшее время установить истинные причины наших относительных неудач на старте сезона, то ситуацию можно выправить задолго до промежуточного финиша, когда РФПЛ уйдет на перерыв, а в Лиге чемпионов завершатся матчи в группах.

— Но прошлый осенний отрезок чемпионата «Спартак» закончил на первом месте, о чем сейчас вряд ли стоит говорить.

— Да, и перед зимним антрактом мы опережали ближайших конкурентов на пять очков. И это при том, что у нас тогда еще не было защитника Джикии, хавбека Самедова и нападающего Луиза Адриану. Причем двое последних приобретены по просьбе Массимо Карреры.

Что касается Джикии, то его кандидатура, предложенная клубом, естественно, была согласована с главным тренером команды. Ну, а таких футболистов, как Промес, Глушаков, Фернанду, Ещенко, Зобнин и еще целый ряд других, Каррера получил, как говорится, в наследство. Причем троих последних пригласили как раз в прошлогоднее летнее трансферное окно. Это игроки, сумевшие завоевать золотые медали. А благодаря тому, что их удалось сохранить, в нынешнее межсезонье, к очередному старту готовилась опытная, сыгранная, с отлаженными взаимосвязями, дисциплинированная команда.

Свою силу она доказала, взяв еще один трофей — Суперкубок. И эта победа добыта без одного из ключевых исполнителей — Зобнина, который, к огромному сожалению, получил серьезную травму в ходе Кубка конфедераций.

— Какое видение турнирных перспектив было у клуба перед стартом нынешнего сезона?

— Разумеется, отчетливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее. И потому еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления. Эти позиции были названы. Подчеркну — именно позиции, а не фамилии, о чем сказал Каррера во вторник на пресс-конференции в Тарасовке. Скорее всего, это оказались сложности перевода, поскольку сами фамилии Каррера стал называть несколько позже.

— И какие фамилии назвал Массимо?

— Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер. Кого-то из них удалось приобрести — сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам — нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал.

— На какой стадии работа по поиску новичков сейчас?

— Было бы большой ошибкой считать, что она завершена — ведется в круглосуточном режиме и, прежде всего, на основе пожеланий и рекомендаций главного тренера, которому выдан полноценный карт-бланш. На необходимые покупки клубом выделены средства.

И как лишнее тому подтверждение, уже в четверг вылетаю на переговоры с одним достаточно авторитетным футболистом, которого Массимо хотел бы видеть в «Спартаке». Между прочим, клубы уже пришли к соглашению, но последнее слово — за самим игроком. Причем это не последний кандидат из тех, кого называет сегодня Каррера и кого клуб рассчитывает приобрести.

Да, безусловно, «Спартак» нуждается в усилении. Но повторю, что, кроме этого, необходим всесторонний анализ игры в стартовых матчах чемпионата. Поскольку победить «Динамо» и «Уфу» наша команда была способна и составом, завоевавшим золото в прошлом сезоне. Даже при отсутствии Зобнина.

Тем не менее, не стоит забывать, что ребята, в которых сейчас выпускается одна критическая стрела за другой, образно говоря, еще вчера доставляли нам море удовольствия своей игрой и победами, в том числе, над главными конкурентами — ЦСКА и «Зенитом». Не хотелось бы, чтобы отношение к «Спартаку» стало бы иллюстрацией к известной поговорке «От любви до ненависти — один шаг».

— Какие ожидания от ближайших туров?

— Для того, чтобы защитить титул в России и достойно выступить в Лиге чемпионов, любая команда — и «Спартак» в данном случае не исключение — нуждается в поддержке. Речь идет о каждом игроке и, в первую очередь, о главном тренере. Тренере, который на церемонии награждения спрятал золотую медаль в карман. Наверное, еще и для того, чтобы освободить место на груди для новой награды, завоеванной со «Спартаком».

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