Наиль Измайлов: Усилить «Спартак» — наша общая цель!
Интервью заместителя председателя совета директоров
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В сентябре «Спартак» начнет выступления в Лиге чемпионов — до ее старта осталось чуть больше месяца. Важно, и не только для болельщиков
Ну, а после разгромного поражения в Питере разговоров о том, что такой «Спартак» вряд ли сохранит титул, стало очень много. Главный тренер Массимо Каррера также не скрывает озабоченности положением дел — об этом итальянец сказал на
А что думают по этому поводу в клубе? Именно с этим вопросом мы обратились к Измайлову.
— Как прокомментируете нынешнюю турнирную ситуацию?
— Прежде всего, хочу отметить, что не стоит делать преждевременных выводов о шансах нашей команды как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Впереди 26 туров внутреннего турнира, а до старта международного — больше месяца. И если в ближайшее время установить истинные причины наших относительных неудач на старте сезона, то ситуацию можно выправить задолго до промежуточного финиша, когда РФПЛ уйдет на перерыв, а в Лиге чемпионов завершатся матчи в группах.
— Но прошлый осенний отрезок чемпионата «Спартак» закончил на первом месте, о чем сейчас вряд ли стоит говорить.
— Да, и перед зимним антрактом мы опережали ближайших конкурентов на пять очков. И это при том, что у нас тогда еще не было защитника Джикии, хавбека Самедова и нападающего Луиза Адриану. Причем двое последних приобретены по просьбе Массимо Карреры.
Что касается Джикии, то его кандидатура, предложенная клубом, естественно, была согласована с главным тренером команды. Ну, а таких футболистов, как Промес, Глушаков, Фернанду, Ещенко, Зобнин и еще целый ряд других, Каррера получил, как говорится, в наследство. Причем троих последних пригласили как раз в прошлогоднее летнее трансферное окно. Это игроки, сумевшие завоевать золотые медали. А благодаря тому, что их удалось сохранить, в нынешнее межсезонье, к очередному старту готовилась опытная, сыгранная, с отлаженными взаимосвязями, дисциплинированная команда.
Свою силу она доказала, взяв еще один трофей — Суперкубок. И эта победа добыта без одного из ключевых исполнителей — Зобнина, который, к огромному сожалению, получил серьезную травму в ходе Кубка конфедераций.
— Какое видение турнирных перспектив было у клуба перед стартом нынешнего сезона?
— Разумеется, отчетливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее. И потому еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления. Эти позиции были названы. Подчеркну — именно позиции, а не фамилии, о чем сказал Каррера во вторник на
— И какие фамилии назвал Массимо?
— Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер.
Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал.
— На какой стадии работа по поиску новичков сейчас?
— Было бы большой ошибкой считать, что она завершена — ведется в круглосуточном режиме и, прежде всего, на основе пожеланий и рекомендаций главного тренера, которому выдан полноценный
И как лишнее тому подтверждение, уже в четверг вылетаю на переговоры с одним достаточно авторитетным футболистом, которого Массимо хотел бы видеть в «Спартаке». Между прочим, клубы уже пришли к соглашению, но последнее слово — за самим игроком. Причем это не последний кандидат из тех, кого называет сегодня Каррера и кого клуб рассчитывает приобрести.
Да, безусловно, «Спартак» нуждается в усилении. Но повторю, что, кроме этого, необходим всесторонний анализ игры в стартовых матчах чемпионата. Поскольку победить «Динамо» и «Уфу» наша команда была способна и составом, завоевавшим золото в прошлом сезоне. Даже при отсутствии Зобнина.
Тем не менее, не стоит забывать, что ребята, в которых сейчас выпускается одна критическая стрела за другой, образно говоря, еще вчера доставляли нам море удовольствия своей игрой и победами, в том числе, над главными конкурентами — ЦСКА и «Зенитом». Не хотелось бы, чтобы отношение к «Спартаку» стало бы иллюстрацией к известной поговорке «От любви до ненависти — один шаг».
— Какие ожидания от ближайших туров?
— Для того, чтобы защитить титул в России и достойно выступить в Лиге чемпионов, любая команда — и «Спартак» в данном случае не исключение — нуждается в поддержке. Речь идет о каждом игроке и, в первую очередь, о главном тренере. Тренере, который на церемонии награждения спрятал золотую медаль в карман. Наверное, еще и для того, чтобы освободить место на груди для новой награды, завоеванной со «Спартаком».
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