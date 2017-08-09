«Ещё три месяца назад вы восхваляли этот «Спартак». «Жемчужинки Гамулы»
Гамула возвращается! Огненный тренер объясняет ситуации с Дзюбой, Каррерой и Сесаром Навасом.
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Видимо, что-то случилось...
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Спасибо, за позитивные комментарии к моей первой колонке на «Чемпионате».
Приятно, когда даже абсолютно незнакомые люди благодарны. Когда начнут писать «что за бред несёт Гамула?», тогда пора задуматься, всё ли верно я говорю. А пока я продолжу делиться своим мнением, если это
Про Наваса, которого видно насквозь
Вот прочёл сейчас новость, что 21 августа Сесар Навас определится по дальнейшей карьере. Дай бог, чтобы у его отца все было хорошо. Я видел Наваса на протяжении последнего сезона и знаю, что если будет хотя бы один шанс из тысячи, то он вернется на поле. Сесар в курсе, что Бердыев на него рассчитывает. Поверьте, его возвращение было бы отличной новостью для всех, кто следит за РФПЛ. Навас — приятный, порядочный человек. Есть такие люди, которых видно насквозь. Человек с большой буквы, доброжелательный. Зайдет на базу, со всеми поздоровается. В каждом движении видно, что мужик достойный.
Пускай ему 37 лет, но еще год он отыграет легко. Может он не особо быстрый, но знает где располагаться. Ну и все мячи сверху просто забирает себе. Если Навас на поле, то вся команда чувствует уверенность. Он вроде пару простых подсказок даст, а всем становится спокойно. Без него сразу чувствуешь: в защите
Про истерию в «Спартаке»
Увольнять Карреру, увольнять Реброва… В этой команде всегда
Ну да, проиграли крупно «Зениту». Но это первое поражение в чемпионате! Да и «Зенит» уже не тот, что был в прошлом сезоне. Сейчас
Сейчас так уверенно утверждают, нужно ли оставлять Реброва. Я вот не знаю. Нужно находиться внутри, нужно понимать, как человек думает и чувствует. Не исключено, что вратарь сам попросит паузу на один матч. Порой, такое идет на пользу всем. А может наоборот — для вратаря важнее, чтобы его оставили в составе, не смотря на ошибку. Это психология. Тут нужна тренерская чуйка. Поверьте, Каррера лучше нас знает своих футболистов.
Про Манчини, которому плевать на прошлое
Странно ли, что «Зенит» отказывается от Жулиано? Пришел новый тренер. С него спросят результат. Манчини интересно только сегодня и завтра. Ему плевать, если в прошлом сезоне
В таких случаях игроки
Про Дзюбу и плавящиеся мозги
Слышал, что Дзюба может оказаться в Турции. Если футболист не выходит в основе, тут же начинают разжигать тему ухода. О
Дзюба в Турции? Там ведь никтоне поймет его подколов. Так что не спеши, Артем. Не думаю, что его шутки не понравились Манчини.
Я знаю, что Дзюба не планировал никуда уезжать из Питера. Сколько мы разговаривали, он всегда говорил о желании стать чемпионом с «Зенитом». Как сейчас обстоят дела знает только сам Дзюба.
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