«Ещё три месяца назад вы восхваляли этот «Спартак». «Жемчужинки Гамулы»

Спасибо, за позитивные комментарии к моей первой колонке на «Чемпионате».

Приятно, когда даже абсолютно незнакомые люди благодарны. Когда начнут писать «что за бред несёт Гамула?», тогда пора задуматься, всё ли верно я говорю. А пока я продолжу делиться своим мнением, если это кому-то интересно. Хотя если неинтересно, то я всё равно останусь при нём.

Про Наваса, которого видно насквозь

Вот прочёл сейчас новость, что 21 августа Сесар Навас определится по дальнейшей карьере. Дай бог, чтобы у его отца все было хорошо. Я видел Наваса на протяжении последнего сезона и знаю, что если будет хотя бы один шанс из тысячи, то он вернется на поле. Сесар в курсе, что Бердыев на него рассчитывает. Поверьте, его возвращение было бы отличной новостью для всех, кто следит за РФПЛ. Навас — приятный, порядочный человек. Есть такие люди, которых видно насквозь. Человек с большой буквы, доброжелательный. Зайдет на базу, со всеми поздоровается. В каждом движении видно, что мужик достойный.

Пускай ему 37 лет, но еще год он отыграет легко. Может он не особо быстрый, но знает где располагаться. Ну и все мячи сверху просто забирает себе. Если Навас на поле, то вся команда чувствует уверенность. Он вроде пару простых подсказок даст, а всем становится спокойно. Без него сразу чувствуешь: в защите что-то не то. Вон, в последнем туре прошлого сезона из-за травмы ушел на 15-й минуте в Оренбурге, сразу появилась настороженность. Так мы матч и проиграли в результате.

Про истерию в «Спартаке»

Увольнять Карреру, увольнять Реброва… В этой команде всегда кого-то обсуждают. Правильно Ребров сказал. Вы еще три месяца назад восхваляли банду, взявшую золото. Блин, как можно за 3 месяца полностью поменять свою точку зрения? Один и тот же человек! Сначала кричишь, как любишь «Спартак», а после ошибки Реброва уже чуть ли не выгоняешь его. Все ошибаются: и Лодыгин, и Акинфеев. Обидно, что свои же болельщики так относятся.

Ну да, проиграли крупно «Зениту». Но это первое поражение в чемпионате! Да и «Зенит» уже не тот, что был в прошлом сезоне. Сейчас кому-угодно будет сложно в Питере. Как там Дзюба говорил? Половина болельщиков красно-белых — сектанты. Так нельзя. Если переживаешь за клуб, то переживай доконца — и в горе, и в радости. А уже после сезона делай выводы. А то уже чуть ли не похоронили команду, предвещают борьбу за выживание. Нельзя так.

Сейчас так уверенно утверждают, нужно ли оставлять Реброва. Я вот не знаю. Нужно находиться внутри, нужно понимать, как человек думает и чувствует. Не исключено, что вратарь сам попросит паузу на один матч. Порой, такое идет на пользу всем. А может наоборот — для вратаря важнее, чтобы его оставили в составе, не смотря на ошибку. Это психология. Тут нужна тренерская чуйка. Поверьте, Каррера лучше нас знает своих футболистов.

Про Манчини, которому плевать на прошлое

Странно ли, что «Зенит» отказывается от Жулиано? Пришел новый тренер. С него спросят результат. Манчини интересно только сегодня и завтра. Ему плевать, если в прошлом сезоне кто-то забил 20 голов и столько же передач отдал. Это не имеет значения. Сейчас ты — бог и царь, а завтра на дне. В футболе это нормально.

В таких случаях игроки по-разному реагируют. Кто-то, закусив, работает с удвоенной силой. Кто-то думает, мол, я же футболист с большой буквы, а меня не ставят — надо уезжать. Бразильцы народ своеобразный. Их один-два раза передёрнешь, и они могут меньше тренироваться, относиться к себе не так требовательно, психологически выпадать. Сразу паника подступает: «Я уйду!» А в «Зените» сейчас насильно не держат.

Про Дзюбу и плавящиеся мозги

Слышал, что Дзюба может оказаться в Турции. Если футболист не выходит в основе, тут же начинают разжигать тему ухода. О чем-то ведь надо писать. Если бы журналисты не работали, то нам не так интересно было бы обсуждать футбол. Иной раз просто с выдумками сталкиваешься. Читаешь статью, звонишь человеку узнать подробности, а выясняется, что там и близко разговора не было.

Дзюба в Турции? Там ведь никтоне поймет его подколов. Так что не спеши, Артем. Не думаю, что его шутки не понравились Манчини. Все-таки с юмором у Тёмы порядок. Подкалывает, но не оскорбляет. Может быть, у Манчини какие-то свои пожелания по Дзюбе. Как были свои требования и у Бердыева. Тренер стоит на своем, будь хоть Дзюба, хоть Жулиано, хоть Бухаров.