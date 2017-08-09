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9 августа 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Краневиттер в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ «Урал» — «Зенит».

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Урал — Зенит. Увеличить
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Предлагаем вашему вниманию составы команд. Отметим, что у гостей в запасе остался новичок Матиас Краневиттер, который накануне перешёл в «Зенит» из «Атлетико».

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Букфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Щербаков, Глушков, Портнягин, Лунгу.

«Зенит»: Лунёв, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Ерохин, Кузяев, Передес, Кокорин, Дриусси, Шатов.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

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