Краневиттер в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»
Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ «Урал» — «Зенит».
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Предлагаем вашему вниманию составы команд. Отметим, что у гостей в запасе остался новичок Матиас Краневиттер, который накануне перешёл в «Зенит» из «Атлетико».
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Букфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Щербаков, Глушков, Портнягин, Лунгу.
«Зенит»: Лунёв, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Ерохин, Кузяев, Передес, Кокорин, Дриусси, Шатов.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
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