Кононов пожелал Исмаэлу всегда быть на ведущих ролях в «Ахмате»
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поприветствовал новичка Исмаэла, пожелав всегда быть на ведущих ролях в российской команде.
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Бразилец перешёл в «Ахмат» из шведского «Кальмара», подписав контракт на четыре года.
«Поздравляю с подписанием контракта. Желаю, чтобы ты всегда был на ведущих ролях в нашем клубе и добивался с нами самых высоких результатов», — сказал Кононов.
Ранее президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что приобретение Исмаэла было приоритетной задачей клуба.
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