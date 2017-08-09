Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30634588/
9 августа 2017, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кононов пожелал Исмаэлу всегда быть на ведущих ролях в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поприветствовал новичка Исмаэла, пожелав всегда быть на ведущих ролях в российской команде.

Главный тренер <span class=error>Ахмата</span> Олег <span class=error>Кононов</span> поприветствовал новичка <span class=error>Исмаэла</span> пожелав всегда быть на ведущих ролях в российской команде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразилец перешёл в «Ахмат» из шведского «Кальмара», подписав контракт на четыре года.

«Поздравляю с подписанием контракта. Желаю, чтобы ты всегда был на ведущих ролях в нашем клубе и добивался с нами самых высоких результатов», — сказал Кононов.

Ранее президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что приобретение Исмаэла было приоритетной задачей клуба.

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?