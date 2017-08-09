СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа. Ожидается, что Жулиано прилетит в Стамбул уже завтра, 10 августа.