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9 августа 2017, 15:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано близок к переходу в «Фенербахче», утверждает турецкое интернет-издание Milliyet.

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> близок к переходу в Фенербахче утверждает турецкое <nobr>интернет-издание</nobr> Milliyet. Увеличить
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Отмечается, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа. Ожидается, что Жулиано прилетит в Стамбул уже завтра, 10 августа.

На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью».

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