СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано близок к переходу в «Фенербахче», утверждает турецкое
интернет-издание Milliyet.
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Отмечается, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа. Ожидается, что Жулиано прилетит в Стамбул уже завтра, 10 августа.
На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть
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