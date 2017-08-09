СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру

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Данные о предложенной сумме в интернет-изданиях разнятся. Futbol Arena пишет, что «Спартак» увеличил предложение по 29-летнему футболисту до € 5 млн, тогда как Milliyet сообщает о € 3,5 млн.

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ранее выразил мнение, что Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак».

Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» летом 2016 года, а до этого играл за «Шальке-04».