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9 августа 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру

Турецкие СМИ сообщили, что «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по трансферу полузащитника Романа Нойштедтера.

Турецкие СМИ сообщили что Спартак сделал Фенербахче новое предложение по трансферу полузащитника Романа Нойштедтера. Увеличить
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Данные о предложенной сумме в интернет-изданиях разнятся. Futbol Arena пишет, что «Спартак» увеличил предложение по 29-летнему футболисту до € 5 млн, тогда как Milliyet сообщает о € 3,5 млн.

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ранее выразил мнение, что Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак».

Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» летом 2016 года, а до этого играл за «Шальке-04».

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