СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру
Турецкие СМИ сообщили, что «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по трансферу полузащитника Романа Нойштедтера.
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Данные о предложенной сумме в
Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ранее выразил мнение, что Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак».
Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» летом 2016 года, а до этого играл за «Шальке-04».
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