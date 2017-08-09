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9 августа 2017, 15:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Р. Луческу: После ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры

Румынский тренер Рэзван Луческу, сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал, что его отец хотел завершить тренерскую карьеру после ухода из питерской команды.

Румынский тренер <span class=error>Рэзван</span> <span class=error>Луческу</span> сын бывшего наставника Зенита <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> рассказал что его отец хотел завершить тренерскую карьеру после ухода из питерской команды. Увеличить
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«После того как контракт с «Зенитом» был расторгнут, мой отец месяц отдыхал. Думал над тем, продолжит ли он тренерскую карьеру. Он был спокоен, иногда гулял.

Вариант возглавить сборную Румынии? Нет, они не выходили на него. Пока Даум связан контрактными обязательствами, я считаю не совсем нормальным вести переговоры с кем-то ещё.

Потом появилась сборная Турции, представители которой убедили отца. До этого с ним контактировал «Галатасарай», где его видели в качестве технического директора. Турки были невероятны, особенное поведение, его там уважают, — цитирует Луческу-младшего Prosport.ro.

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