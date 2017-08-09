Р. Луческу: После ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры
Румынский тренер Рэзван Луческу, сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал, что его отец хотел завершить тренерскую карьеру после ухода из питерской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«После того как контракт с «Зенитом» был расторгнут, мой отец месяц отдыхал. Думал над тем, продолжит ли он тренерскую карьеру. Он был спокоен, иногда гулял.
Вариант возглавить сборную Румынии? Нет, они не выходили на него. Пока Даум связан контрактными обязательствами, я считаю не совсем нормальным вести переговоры с
Потом появилась сборная Турции, представители которой убедили отца. До этого с ним контактировал «Галатасарай», где его видели в качестве технического директора. Турки были невероятны, особенное поведение, его там уважают, — цитирует
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