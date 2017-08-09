Р. Луческу: После ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры

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«После того как контракт с «Зенитом» был расторгнут, мой отец месяц отдыхал. Думал над тем, продолжит ли он тренерскую карьеру. Он был спокоен, иногда гулял.

Вариант возглавить сборную Румынии? Нет, они не выходили на него. Пока Даум связан контрактными обязательствами, я считаю не совсем нормальным вести переговоры с кем-то ещё.