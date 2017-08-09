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9 августа 2017, 14:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фанаты «Гремиу» хотят помешать трансферу Луана в «Спартак»

Болельщики «Гремиу» хотят устроить кампанию по противодействию трансферу Луана в «Спартак».

Болельщики <span class=error>Гремиу</span> хотят устроить кампанию по противодействию трансферу <span class=error>Луана</span> в Спартак. Увеличить
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В Фейсбуке инициативная группа фанатов бразильского клуба призывает всех сторонников «Гремиу» объединиться и помешать переходу нападающего в российский клуб.

К акции готовы присоединиться более трех тысяч болельщиков «Гремиу». Суть акции заключается в том, чтобы фанаты создали живую цепь в аэропорту, откуда планируется вылет Луана для заключения контракта со «Спартаком». Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит 25 миллионов евро и клубы уже ее согласовали.

Спартак М
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