Фанаты «Гремиу» хотят помешать трансферу Луана в «Спартак»

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В Фейсбуке инициативная группа фанатов бразильского клуба призывает всех сторонников «Гремиу» объединиться и помешать переходу нападающего в российский клуб.

К акции готовы присоединиться более трех тысяч болельщиков «Гремиу». Суть акции заключается в том, чтобы фанаты создали живую цепь в аэропорту, откуда планируется вылет Луана для заключения контракта со «Спартаком». Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит 25 миллионов евро и клубы уже ее согласовали.