Журналист ESPN: Луан стоит минимум 40 миллионов
Журналист ESPN Маурисиу Баррос выразил мнение, что «Спартак» заплатит за переход нападающего «Гремиу» Луана 30 миллионов евро.
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По его словам, клубы сойдутся на этой сумме, потому что форвард стоит не менее 40 миллионов.
Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец близок к переходу в состав
— «Гремиу» должен просить за Луана не 25 миллионов евро, а 30, — написал Баррос на своей странице в Твиттере. — Потому что он стоит минимум 40 миллионов.
Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в
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