Журналист ESPN: Луан стоит минимум 40 миллионов

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По его словам, клубы сойдутся на этой сумме, потому что форвард стоит не менее 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец близок к переходу в состав красно-белых. В конце недели он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт со спартаковцами. Предполагалось, что «Спартак» заплатит за переход Луана 22 миллиона евро.

— «Гремиу» должен просить за Луана не 25 миллионов евро, а 30, — написал Баррос на своей странице в Твиттере. — Потому что он стоит минимум 40 миллионов.