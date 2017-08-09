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9 августа 2017, 14:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Журналист ESPN: Луан стоит минимум 40 миллионов

Журналист ESPN Маурисиу Баррос выразил мнение, что «Спартак» заплатит за переход нападающего «Гремиу» Луана 30 миллионов евро.

Журналист <span class=error>ESPN</span> Маурисиу <span class=error>Баррос</span> выразил мнение что Спартак заплатит за переход нападающего <span class=error>Гремиу</span> <span class=error>Луана</span> 30 миллионов евро. Увеличить
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По его словам, клубы сойдутся на этой сумме, потому что форвард стоит не менее 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец близок к переходу в состав красно-белых. В конце недели он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт со спартаковцами. Предполагалось, что «Спартак» заплатит за переход Луана 22 миллиона евро.

— «Гремиу» должен просить за Луана не 25 миллионов евро, а 30, — написал Баррос на своей странице в Твиттере. — Потому что он стоит минимум 40 миллионов.

Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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