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9 августа 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»

Телекомментатор Геннадий Орлов впервые в сезоне-2017/18 будет работать на матче «Зенита».

Телекомментатор Геннадий Орлов впервые в сезоне-2017/18 будет работать на матче Зенита. Увеличить
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13 августа Орлов прокомментирует матч 6-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат». Об этом говорится на сайте «НТВ-Плюс». Начало встречи — в 20:00 мск.

В текущем сезоне российский телекомментатор матчи с участием «Зенита» не комментировал. Геннадий Орлов ранее сообщил, что его очередь пока не пришла.

Питерцы в новом сезоне одержали четыре победы в четырёх матчах. Подопечные Роберто Манчини обыграли «СКА-Хабаровск» — 2:0, «Рубин» — 2:1, «Тосно» — 1:0 и «Спартак» — 5:1.

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