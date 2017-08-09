Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»
Телекомментатор Геннадий Орлов впервые в сезоне-2017/18 будет работать на матче «Зенита».
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13 августа Орлов прокомментирует матч 6-го тура российской
В текущем сезоне российский телекомментатор матчи с участием «Зенита» не комментировал. Геннадий Орлов ранее сообщил, что его очередь пока не пришла.
Питерцы в новом сезоне одержали четыре победы в четырёх матчах. Подопечные Роберто Манчини обыграли «СКА-Хабаровск» — 2:0, «Рубин» — 2:1, «Тосно» — 1:0 и «Спартак» — 5:1.
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