Самый безумный матч. Зачем играть в +40

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Казалось бы, в среду прошел рядовой матч молодежного первенства между «Ростовом» и «Динамо». Если бы не один примечательный факт — в Батайске (небольшой город в 13 километрах от Ростова), где и состоялась встреча, температура днем превышала сорокоградусную отметку! Причем играли молодежки в 15:30 по местному времени, на искусственном газоне. А он, как и любой пластик, имеет свойство сильно нагреваться.

КТО ПЕРВЫМ ВОЗМУТИЛСЯ

Еще за сутки до матча врач сборной России Эдуард Безуглов изумился решению проводить матч столь рано. Он написал в своем Фейсбуке следующее: «Именно там (В Батайске) в 15:30 (!!!) по просьбе одной из команд должна состояться игра первенства России по футболу среди молодёжных команд… Просто нет слов… Надеюсь, судья и делегат матча не допустят этого произвола! Играть в +40 на искусственном поле молодым ребятам нельзя — двух мнений быть не должно ни одного адекватного человека…».

ПОЧЕМУ МАТЧ СОСТОЯЛСЯ В 15:30

С инициативой провести матч в такое время выступили в «Динамо». Молодежная команда летает отдельно от взрослой, причем на регулярных рейсах. И в среду вечером молодые игроки бело-голубых должны были вернуться в столицу. Руководство «Ростова» пошло москвичам на встречу, хотя изначально игру планировалось начать в 17:00. Что, к слову, тоже не слишком комфортно.

Однако проводить встречи в более позднее время в Батайске не представляется возможным по техническим причинам. На этом стадионе отсутствует нужное освещение. Альтернативного поля, к сожалению, в Ростове пока нет.

ЧЕМ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА В ТАКУЮ ЖАРУ

Бывший врач сборной России Юрий Васильков рассказал, что в такую погоду у спортсмена происходит сильное обезвоживание, и простой водой баланс в организме не восстановить.

— Мы, как люди из северного государства, не очень адаптированы к такой жаре, — сказал Васильков. — Поэтому во время матча происходит приличное обезвоживание у игрока, а большая потеря жидкости может провести к различным осложнениям, например, потере сознания. А дальше как будет работать сердечно-сосудистая система одному Богу известно. При этом на полное восстановление у футболиста уйдет в два раза больше времени, чем при нормальных погодных условиях. Но, если выбора нет, желательно останавливать матч каждые 15−20 минут и восполнять водный баланс.

— Раньше говорили, что игроку не надо много воды, иначе он медленнее бегает, — продолжает Васильков. — Ерунда полная! Футболисту необходима жидкость для сохранения водно-соляного баланса. Но врачи сейчас подготовлены хорошо, знают, что можно давать, а что нельзя. Одной водой тут не обойдешься, обязательно нужны специальные добавки с микроэлементами. Хотя молодые ребята должны справляться с такими нагрузками, но не забывать о собственной безопасности.

ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ С ИГРОКАМИ?

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Александр Маслов отметил, что все игроки после матча чувствуют себя хорошо. Однако темп матча, по его словам, был бы выше при более комфортной погоде.

— Все игроки нормально себя чувствуют, — сказал Маслов. — Усталость от матча ушла на второй план после такой убедительной победы (ростовчане победили со счетом 3:1 — Прим. «СЭ»). Но и нам, и соперникам было тяжело на такой жаре, что скрывать. Судья раз в тайм делал перерыв на водопой. Но и во время вынужденных пауз, аутов, ребята на ходу перехватывали пару глотков.

— Никто в обморок не падал?

— Нет. Все футболисты молодцы, выдержали нагрузки. Возможно, нам было полегче, все-таки хоть немножко, но адаптировались к погоде, тренировались при такой жаре.

— Такая жара не сказывается на темпе игры?

— Конечно, темп был бы выше при более комфортной погоде.

— Молодежь всегда играет на стадионе в Батайске? Есть возможность проводить встречи в другом месте, где освещение позволяет играть в более позднее время?

— Всегда там. В Ростове нет такого стадиона, где бы мы могли проводить матчи, поэтому арендуем в Батайске. Вроде как строят поле около новой арены. Возможно, в будущем после чемпионата мира будем играть на «Олимпе», но точно сказать не могу. Но такой вариант возможен.

КАК ЗАКОНЧИЛСЯ МАТЧ

Сама встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Никто не пострадал.