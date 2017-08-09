Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30632890/
9 августа 2017, 14:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Кальмар» объявил о переходе Исмаэла в «Ахмат»

Полузащитник ФК «Кальмар» Исмаэл продолжит карьеру в «Ахмате».

Полузащитник ФК Кальмар <span class=error>Исмаэл</span> продолжит карьеру в <span class=error>Ахмате</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О переходе 22-летнего футболиста в российский клуб сообщается на официальном сайте шведский команды. Детали сделки не разглашаются.

«Я провёл прекрасное время в “Кальмаре”, о котором у меня останутся приятные воспоминания. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, которую получал в эти годы. Спасибо фанатам, вы удивительные и многое сделали для меня. Теперь пришло время для следующего шага в моей карьере», — сказал Исмаэл.

Основная позиция Исмаэла — опорный полузащитник. За «Кальмар» он сыграл 115 матчей, забил 6 голов, сделал 14 голевых передач.

Кальмар
Новости Матчи Состав
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 6 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?