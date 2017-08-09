«Кальмар» объявил о переходе Исмаэла в «Ахмат»
Полузащитник ФК «Кальмар» Исмаэл продолжит карьеру в «Ахмате».
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О переходе 22-летнего футболиста в российский клуб сообщается на официальном сайте шведский команды. Детали сделки не разглашаются.
«Я провёл прекрасное время в “Кальмаре”, о котором у меня останутся приятные воспоминания. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, которую получал в эти годы. Спасибо фанатам, вы удивительные и многое сделали для меня. Теперь пришло время для следующего шага в моей карьере», — сказал Исмаэл.
Основная позиция Исмаэла — опорный полузащитник. За «Кальмар» он сыграл 115 матчей, забил 6 голов, сделал 14 голевых передач.