«Сложно сказать, почему Хорватия рождает много звёзд мирового футбола, а в России нет ни одной. Может, из-за того что футбол конкурирует с хоккеем? Мне сложно судить об этом. Но у нас действительно всегда хватало футбольных звёзд европейского уровня. Хорватов можно найти почти в любом европейском чемпионате. И мы там не на последних ролях. Мне Славен Билич, который тренировал “Локомотив”, как-то говорил, что для него загадка, почему в такой огромной стране так мало толковых футболистов. Раз уж он не знает, чего вы хотите от меня (смеётся).



20-летний игрок, добротно сыгравший пять матчей в РФПЛ, может рассчитывать на зарплату в 1 миллион евро? В Хорватии это немыслимо. Чтобы зарабатывать такие деньги, наши футболисты всеми правдами и неправдами стараются пробиться в Европу. Это ненормально, конечно, то, что вы говорите. Если бы у меня в 20 лет была такая зарплата, я бы не смог думать только о футболе. А то бы вообще забросил это дело. Может, поэтому и не вырастают россияне в звёзд европейского футбола. Можно сказать, мы с вами докопались до истины (смеётся).



Российский футбол удивил тем, что у вас первичен результат. То есть никому нет дела до качества футбола, главное — счёт на табло. Большинство команд в лиге играет по этому принципу, очень много борьбы, в том числе тактической. Клубы серьёзную ставку делают на стандарты. В Европе нет такого перекоса, качество футбола для руководства клубов имеет не меньшее значение, чем результат», — цитирует хорвата «Реальное время».