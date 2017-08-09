Цакташ: В России никому нет дела до качества футбола, главное — счёт на табло
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ поделился мнением, почему в России рождается мало игроков самого высокого уровня, а также поведал, чем его удивил российский футбол.
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«Сложно сказать, почему Хорватия рождает много звёзд мирового футбола, а в России нет ни одной. Может,
20-летний игрок, добротно сыгравший пять матчей в РФПЛ, может рассчитывать на зарплату в 1 миллион евро? В Хорватии это немыслимо. Чтобы зарабатывать такие деньги, наши футболисты всеми правдами и неправдами стараются пробиться в Европу. Это ненормально, конечно, то, что вы говорите. Если бы у меня в 20 лет была такая зарплата, я бы не смог думать только о футболе. А то бы вообще забросил это дело. Может, поэтому и не вырастают россияне в звёзд европейского футбола. Можно сказать, мы с вами докопались до истины (смеётся).
Российский футбол удивил тем, что у вас первичен результат. То есть никому нет дела до качества футбола, главное — счёт на табло. Большинство команд в лиге играет по этому принципу, очень много борьбы, в том числе тактической. Клубы серьёзную ставку делают на стандарты. В Европе нет такого перекоса, качество футбола для руководства клубов имеет не меньшее значение, чем результат», — цитирует хорвата «Реальное время».
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