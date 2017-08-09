Проверка не выявила никаких опасных предметов на стадионе «Открытие Арена» в Москве
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Взрывного устройства и других опасных предметов по результатам проверки на стадионе «Открытие-Арена» в Москве не обнаружено.
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«Проверка на одном из спортивных объектов на
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