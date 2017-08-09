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9 августа 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Проверка не выявила никаких опасных предметов на стадионе «Открытие Арена» в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Взрывного устройства и других опасных предметов по результатам проверки на стадионе «Открытие-Арена» в Москве не обнаружено.

В среду утром неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе на стадионе московского Спартака <nobr>из-за </nobr>чего была проведена эвакуация с арены порядка 50 человек. Увеличить
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«Проверка на одном из спортивных объектов на северо-западе столицы завершена. Никаких опасных предметов не обнаружено», — сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В среду утром неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе на стадионе московского «Спартака», из-за чего была проведена эвакуация с арены порядка 50 человек. После этого полицейские установили и доставили в отделение лжетеррориста, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В среду на «Открытие-Арене» состоится матч в рамках пятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

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