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9 августа 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в июле

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста «Уфы» в июле.

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста Уфы в июле. Увеличить
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Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 57,9% общих голосов.

В прошлом месяце уфимская команда провели три встречи в РФПЛ — с «Тосно» (1:0), «Спартаком» (0:0) и «Уралом» (1:1), — в которых Беленов пропустил всего один мяч.

Второе место в опросе занял нигерийский нападающий клуба Сильвестр Игбун — 20,1% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков, набрав 3,6% от общего количества респондентов.

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