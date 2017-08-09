Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30632039/
9 августа 2017, 14:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Открытие Арену» «заминировали». Что это было

В среду утром стадион на стадионе «Спартака» была проведена проверка из-за ложной угрозы взрыва.

В среду утром стадион на стадионе Спартака была проведена проверка <nobr>из-за </nobr>ложной угрозы взрыва. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Утром в среду, в день матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Арсеналом», сайт телеканала Ren TV со ссылкой на очевидцев события сообщил, что десятки людей были эвакуированы с «Открытие Арены» — домашнего стадиона красно-белых. Причиной послужил звонок неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Возникло подозрение, что звонивший был нетрезв.

На стадионе была организована проверка, а нарушитель вскоре найден и доставлен в отдел полиции.

— Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на «02», сообщил об угрозе взрыва, — привел «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве. — Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

СОСТОИТСЯ ЛИ МАТЧ

Вскоре, по данным «СЭ», обстановка на стадионе «Открытие Арена» нормализовалась. Оцепление было снято. В районе полудня в музее «Спартака» началась первая из четырех запланированных на день экскурсий.

Тут же появилось подтверждение, что матч «Спартака» с «Арсеналом» состоится на «Открытие Арене» и начнется в назначенное время — 19:30. На официальном сайте красно-белых появилось обращение к болельщикам, содержащее просьбу прибывать на стадион заблаговременно и учесть, что схема прохода на трибуны несколько изменена.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

Андрей ФЕДУН, член совет директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак»:

— Матчу ничего не угрожает, все сотрудники служб стадиона уже вернулись на рабочие места. Сотрудники правоохранительных органов проверили все помещения, выполнив свою работу быстро и четко. (Вячеслав КОРОТКИН).

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
07 августа

Что сказал Панов после нападения фанатов "Зенита"

Глушаков был краток после разгрома от "Зенита"

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"