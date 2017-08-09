«Открытие Арену» «заминировали». Что это было

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Утром в среду, в день матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Арсеналом», сайт телеканала Ren TV со ссылкой на очевидцев события сообщил, что десятки людей были эвакуированы с «Открытие Арены» — домашнего стадиона красно-белых. Причиной послужил звонок неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Возникло подозрение, что звонивший был нетрезв.

На стадионе была организована проверка, а нарушитель вскоре найден и доставлен в отдел полиции.

— Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на «02», сообщил об угрозе взрыва, — привел «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве. — Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

СОСТОИТСЯ ЛИ МАТЧ

Вскоре, по данным «СЭ», обстановка на стадионе «Открытие Арена» нормализовалась. Оцепление было снято. В районе полудня в музее «Спартака» началась первая из четырех запланированных на день экскурсий.

Тут же появилось подтверждение, что матч «Спартака» с «Арсеналом» состоится на «Открытие Арене» и начнется в назначенное время — 19:30. На официальном сайте красно-белых появилось обращение к болельщикам, содержащее просьбу прибывать на стадион заблаговременно и учесть, что схема прохода на трибуны несколько изменена.

Цитата Официальный сайт "Спартака" Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что схема движения зрителей к трибунам временно изменена. Проход к сектору D через Восток полностью закрыт. Просим следовать указателям на территории стадиона и подсказкам стюардов. Прибывайте на «Открытие Арену» заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17:30.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

Андрей ФЕДУН, член совет директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак»:

— Матчу ничего не угрожает, все сотрудники служб стадиона уже вернулись на рабочие места. Сотрудники правоохранительных органов проверили все помещения, выполнив свою работу быстро и четко. (Вячеслав КОРОТКИН).