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Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку. Нарушитель был задержан.

К полудню обстановка на стадионе «Открытие Арена» нормализовалась. Оцепление снято. В музее «Спартака» началось проведение экскурсий.

Сегодня в Тушине «Спартак» должен провести матч 5-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.