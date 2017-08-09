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9 августа 2017, 14:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Тушине

По информации «СЭ», матч 5-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Арсенал» состоится на «Открытие Арене».

Матч 5-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> Спартак — Арсенал состоится на Открытие Арене. Увеличить
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Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку. Нарушитель был задержан.

К полудню обстановка на стадионе «Открытие Арена» нормализовалась. Оцепление снято. В музее «Спартака» началось проведение экскурсий.

Сегодня в Тушине «Спартак» должен провести матч 5-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

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