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9 августа 2017, 14:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На стадион «Открытие Арена» стали запускать работников после эвакуации

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко, на стадион «Открытие Арена» стали запускать работников арены.

Как сообщает корреспондент Чемпионата Андрей <span class=error>Сенченко</span> на стадион Открытие Арена стали запускать работников арены. Увеличить
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Сегодня в 8:00 мск все работники стадиона были эвакуированы. До сих пор остаётся не до конца ясным, что стало причиной этого.

Спасатели МЧС, аварийная служба и охрана стадиона отказываются от комментариев по поводу случившегося. На территории стадиона продолжают работать сотрудники полиции и кинологической службы.

Утренняя эвакуация никак не отразится на проведении сегодняшнего матча 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал», который состоится на «Открытие Арене» и начнётся в 19:30 мск.

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