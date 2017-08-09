Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30631571/
9 августа 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ

Как стало известно «Чемпионату», главный судья матча «Динамо» — «Амкар» Евгений Турбин будет переведен в ФНЛ.

Как стало известно Чемпионату главный судья матча Динамо — <span class=error>Амкар</span> Евгений Турбин будет переведен в <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС подтвердила неудовлетворительную оценку, которую Турбин получил от инспектора встречи Александра Колобаева. Ошибочными признаны решения рефери на последних минутах игры, когда сначала он не назначил пенальти в ворота «Динамо», а чуть позже не показал красную карточку футболисту «Амкара» Конде.

Также неудовлетворительную оценку за свою работу получил судья матча «Краснодар» — «Урал» Алексей Николаев. Эксперты ККК решили, что пенальти в ворота «Урала» на последних минутах назначен неверно. Однако Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ, но пропустит несколько туров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?