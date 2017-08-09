Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ
Как стало известно «Чемпионату», главный судья матча «Динамо» — «Амкар» Евгений Турбин будет переведен в ФНЛ.
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Также неудовлетворительную оценку за свою работу получил судья матча «Краснодар» — «Урал» Алексей Николаев. Эксперты ККК решили, что пенальти в ворота «Урала» на последних минутах назначен неверно. Однако Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ, но пропустит несколько туров.
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