Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ

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Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС подтвердила неудовлетворительную оценку, которую Турбин получил от инспектора встречи Александра Колобаева. Ошибочными признаны решения рефери на последних минутах игры, когда сначала он не назначил пенальти в ворота «Динамо», а чуть позже не показал красную карточку футболисту «Амкара» Конде.

Также неудовлетворительную оценку за свою работу получил судья матча «Краснодар» — «Урал» Алексей Николаев. Эксперты ККК решили, что пенальти в ворота «Урала» на последних минутах назначен неверно. Однако Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ, но пропустит несколько туров.