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9 августа 2017, 12:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Спартак» — «Арсенал» не будет перенесён

9 августа в 8:00 по московскому времени все работники стадиона «Открытие Арена» были эвакуированы.

9 августа в 8:00 по московскому времени все работники стадиона Открытие Арена были эвакуированы. Увеличить
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Причиной послужил телефонный звонок некоего мужчины, который сообщил об угрозе взрыва арены. В настоящее время на ней работают пожарные, спасатели и кинологи. Сегодня на домашней арене «Спартака» должен состояться матч 5-го утра РФПЛ «Спартак» — «Арсенал».

«Чемпионат» связался со службами, которые отвечают за проведение матча, и, по их словам, никакой угрозы проведению встречи на данный момент нет. Игра пройдёт по расписанию, начало — в 19:30 мск.

Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на стадионе.

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