Артур Юсупов: Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РОСТОВ» МОЖНО ОБЫГРАТЬ ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ

— Как вам в новой команде?

— Нравится абсолютно все. Тренер с первого дня доверяет и, как следствие, играю регулярно.

— Какой футбол ставит «Ростову» Леонид Кучук?

— Действуем очень организованно, каждый отрабатывает по полной программе. Единственный минус — команде всего месяц. В ряде других клубов за два-три года все доведено до автоматизма, а мы пока только привыкаем друг к другу. Но прогресса за месяц добились большого. Если кто нас и обыграет, то с большой кровью! Никого не боимся.

— Когда Курбан Бердыев решил вернуться в Казань, то многие прогнозировали, что на Дону он оставит после себя выжженную землю.

— Ничего подобного и близко нет! Более того, как по мне, мы могли в последних матчах выиграть еще увереннее, в два-три мяча. У того же «Анжи», например. Уверен, будем прибавлять с каждым туром.

— Какие цели ставит перед собой обновленный «Ростов»?

— Соперники пусть думают, что цели у нас скромные, и как следует не настраиваются. Но на самом деле с амбициями порядок. Ведь в команде собрались те, кому есть что доказывать. Например, Паршивлюк был капитаном «Спартака».

При этом лидеры остались — Гацкан, Калачев. Тренер всех сплотил, результат уже приходит. Хотя когда выходили на первый матч с «Уралом», то вообще не знали, что да как. Собрались бы пораньше, может, сейчас было бы на два-три очка побольше.

— В Ростове все еще ощущается дух Лиги чемпионов?

— Конечно, все привыкли, что гранды тут проигрывают. И хочется продолжить традицию. Но чтобы повторить успех, потребуется очень много усилий и удачи. Надеюсь, Господь будет нам помогать, и «Ростов» сумеет стабильно набирать очки, поднимаясь по турнирной таблице.

— Кучук — жесткий мужик?

— Он и пошутить умеет, но когда надо действительно бывает суров. Если не выполнишь установку, можешь попасть под горячую руку. Поэтому все выполняют.

АРЕНДА — ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

— В Ростове уютно?

— Очень! Всегда солнце. Я ведь два года жил без него, поэтому на позитиве. Живу на набережной с отличным видом на новый стадион. А особенно радует, что нет пробок. В Москве на дорогу уходило по два-три часа, в Питере примерно то же самое. А тут сразу стало больше свободного времени. В кино можно сходить или лишний раз в тренажерку.

— В детстве в Самаре вы обожали чебуреки. В Ростове уже успели подсесть на раков?

— Я должен питаться правильно, поэтому что в «Динамо» и «Зените», что теперь пища примерно одинаковая. Но в ресторанах, разумеется, бываем. В том числе всей командой. На самом деле коллектив сложился по-настоящему сплоченный.

— Ваша девушка — знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева. Часто удается проводить время вместе?

— Да, она почти всегда рядом. Карьеру спортсменки Яна, по сути, уже закончила, поэтому только иногда отлучается по делам. Ждать приходится в основном ей, когда у «Ростова» выезд. А когда случается наоборот, то скучать мне некогда: работы хватает. Не гулять я сюда приехал! Этот сезон для меня крайне важен. Ставлю перед собой большие цели.

— Какие конкретно?

— Не хочу говорить. Просто буду работать. Чтобы «Ростов» был как можно выше.

— Довольны собой по первым турам?

— До идеала далеко. Играю пока не на сто процентов возможностей, но надеюсь прибавлять. Тогда обо мне вспомнят. А то пока играл в Питере, успели подзабыть. Кто-то и вовсе списал со счетов. Аренда в «Ростов» для меня — словно глоток свежего воздуха. Перезагрузка. Поэтому стараюсь проявить себя по максимуму.

— Как возник вариант с арендой?

— Я просил отпустить меня еще зимой, но Луческу был категорически против. А сейчас «Зенит» вообще не стал удерживать, за что я клубу очень благодарен. Потому что после еще одного неудачного сезона было бы крайне сложно что-то изменить.

— То есть инициатива шла от вас?

— Исключительно. Еще перед отпуском попросил агентов подыскивать варианты.

— Какое мнение было у Манчини?

— Когда клубы уже обо всем договорились, оставалось получить его согласие. Без этого не мог присоединиться к «Ростову». Манчини дал добро, и на следующий день я улетел на сбор в Австрию.

ЛУЧЕСКУ БЫЛО СЛОЖНО ПОНЯТЬ

— Вы сказали, что некоторые успели списать вас со счетов. Задевают злобные комментарии болельщиков о том, что «Юсупова взяли на сдачу от перехода Ерохина, Нобоа и Полоза»?

— Мне понравилось, как однажды сказал в интервью Нету: «Если бы читал новости о себе в интернете, то, наверное, уже бы с ума сошел». Зачем лезть туда, где меня поливают грязью? Я таких людей не то что не слушаю — мне их просто жалко.

— Но время, проведенное в «Зените», действительно сложно назвать для вас успешным…

— Не соглашусь. Отыграл в Петербурге два сезона. И первый получился очень даже неплохой: провел в общей сложности почти 40 матчей, в том числе в Лиге чемпионов, выиграл Кубок России, получил вызов в сборную, попал в заявку на чемпионат Европы. Это ведь объективно хорошие показатели.

— Но потом пришел Луческу…

— Но потом пришел Луческу, и второй сезон сложился совсем иначе. В первой части я играл ну совсем мало. Поэтому и просился в аренду.

— Румын объяснял, почему не отпускает?

— Трудно было его понять. В интервью на всю страну несколько раз говорил, что рассчитывает на меня, что я в основной обойме. Но при этом я тут же оказывался в капитальном запасе. И не понимал, зачем вообще нужен. Правда, по весне провел немало матчей. Если сравнивать со своими конкурентами по позиции, то чуть ли не больше всех. Но все равно уже твердо решил, что нужно сменить обстановку.

— То есть дело не в Луческу лично?

— Нет! Я в принципе чувствовал себя в Питере не очень комфортно. Причем даже после первого удачного сезона. Пока я так и не стал в Питере своим. Играть в такой атмосфере намного сложнее.

— Может, статус клуба-гранда слишком давил?

— В «Динамо» конкуренция была как минимум не ниже, но все ведь было нормально… Посмотрим, может когда-нибудь Петербург станет для меня любимым городом. Но сейчас я по-настоящему счастлив, что уехал в солнечный Ростов. И что сейчас все зависит только от меня.

— Кстати, в конце августа «Ростову» предстоит матч на Крестовском. Вам можно будет сыграть против «Зенита»?

— Честно говоря, не знаю деталей соглашения. Но хотелось бы!

НАДЕЮСЬ, ЧЕРЧЕСОВ ОБРАТИТ НА МЕНЯ ВНИМАНИЕ

— Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов — дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

— В «Динамо» стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в «Зените»… Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

— Российскому футболу нужен лимит?

— Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за «Спартак» — 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего.

— Ростовская перезагрузка — это ведь и шанс вернуться в сборную?

— Желание такое, разумеется, есть. Мысли о сборной помогают усердно работать. Надеюсь, если «Ростов» и я лично будем показывать хорошие результаты, то тренер обратит на меня внимание. Это раньше вызывали только из ЦСКА, «Спартака», «Зенита», а сейчас все иначе. Главное — играть. Панченко даже из первой лиги в прошлом году пригласили. Из «Ростова» была целая бригада. Думаю, это правильный подход.

— Вы уходили в «Зенит» из «Динамо», когда бело-голубых тренировал Станислав Черчесов. И трансфер получился довольно скандальным, о переговорах было объявлено задолго до окончания сезона. На ваши отношения с главным тренером сборной та история не повлияла?

— Не хочу рассуждать на эту тему. Просто стремлюсь к тому, чтобы снова оказаться в национальной команде.

— Последний раз вы были в сборной во время Euro-2016. Причем оказались в заявке в последний момент из-за травмы Игоря Денисова. Не жалеете, что запрыгнули в лодку, которая в итоге утонула?

— Плохой опыт — тоже опыт. На поле я во Франции не выходил. Но даже просто побывать на таком турнире престижно. А главное, полезно.

— Леонид Слуцкий — ваш сосед по подъезду в Москве. Будете внимательно следить за его английским приключением?

— Мы хоть и соседи, но за все годы пересеклись в доме всего раза три-четыре. Перекидывались парой фраз, не более того. К тому же потом я уехал в Питер. Но результатами «Халла» по возможности буду интересоваться. Считаю, Слуцкий — хороший тренер. И хороший человек. Желаю ему удачи, пусть выходит в премьер-лигу.

— Будь такая возможность, бросили бы все ради шанса поиграть в Европе, в той же чемпион-лиге?

— Для начала нужно перезагрузиться с «Ростовом». Думаю только об этом.