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9 августа 2017, 12:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко с места событий, сейчас стадион «Открытие Арена», на котором проводит домашние матчи «Спартак», оцеплен.

Как передаёт корреспондент Чемпионата Андрей <span class=error>Сенченко</span> с места событий сейчас стадион Открытие Арена на котором проводит домашние матчи Спартак оцеплен. Увеличить
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Людей эвакуировали ещё в 8 утра. Всё это время они просто стоят на улице.

На месте присутствует несколько пожарных машин, а карет скорой помощи. Работников стадиона и болельщиков желающих купить билеты на сегодняшний матч с «Арсеналом» к стадиону не пускают, под предлогом проведения учений. Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на стадионе.

Сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене» должен пройти матч 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал». Начало — 19:30 мск.

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МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Звонок об угрозе взрыва на московской «Открытие-Арене» поступает не в первый раз, на стадионе идет плановая проверка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун.
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