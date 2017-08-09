На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты

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Людей эвакуировали ещё в 8 утра. Всё это время они просто стоят на улице.

На месте присутствует несколько пожарных машин, а карет скорой помощи. Работников стадиона и болельщиков желающих купить билеты на сегодняшний матч с «Арсеналом» к стадиону не пускают, под предлогом проведения учений. Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на стадионе.

Сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене» должен пройти матч 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал». Начало — 19:30 мск.