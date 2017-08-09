Андрей Федун: Звонок об угрозе взрыва на «Открытие-Арене» поступает не в первый раз
МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Звонок об угрозе взрыва на московской «Открытие-Арене» поступает не в первый раз, на стадионе идет плановая проверка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации ТАСС, в среду после звонка об угрозе взрыва со стадиона «Открытие-Арена» были эвакуированы более 50 человек.
«Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч. Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно — работают
«Мы обязаны реагировать на это, поэтому все эти действия выполняются», — отметил он.
В среду на домашнем стадионе «Спартака» пройдет матч 5-го тура чемпионата России между
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