Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа

Об этом испанский игрок сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



«Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», — сказал Навас.



Напомним, что Сесар Навас планировал продолжить карьеру в казанском «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.