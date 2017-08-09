Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа
Окончательное решение о завершении либо продолжении активной карьеры защитник Сесар Навас примет 21 августа.
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Об этом испанский игрок сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», — сказал Навас.
Напомним, что Сесар Навас планировал продолжить карьеру в казанском «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.
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