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9 августа 2017, 10:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа

Окончательное решение о завершении либо продолжении активной карьеры защитник Сесар Навас примет 21 августа.

Окончательное решение о завершении либо продолжении активной карьеры защитник <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Навас</span> примет 21 августа. Увеличить
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Об этом испанский игрок сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», — сказал Навас.

Напомним, что Сесар Навас планировал продолжить карьеру в казанском «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.
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