К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Титулы

Обе команды выиграли чемпионаты России по 2 раз: «Рубин» в 2008 и 2009, «Локомотив» в 2002 и 2004.

По два раза команды брали и Суперкубок России: «Рубин» в 2010 и 2012, «Локомотив» в 2003 и 2005.

И только по числу Кубков России далеко впереди железнодорожники — 7 побед (1996−1997, 2000−2001, 2007, 2015 и 2017). У «Рубина» одна кубковая победа (2012).

Игры в чемпионате

Победив в двух последних матчах, «Рубин» склонил баланс встреч с «Локомотивом» в свою пользу: 10 побед против 9 (при 11 ничьих). Никогда ни одна команды не вырывалась в очном споре вперед более, чем на одну победу. И вот сейчас казанцы могут нарушить сразу два правила. Первое, в случае выигрыша хозяев, «Рубин» по победам будет иметь, как говорят шахматисты, «+2». Второе, серия побед «Рубина» достигнет трех подряд, чего также не случалось. И казанцы и москвичи ранее более двух матчей подряд между собой не выигрывали.

Серии

В «длинном» чемпионате 2011/12 все четыре встречи завершились вничью, а с учетом матча 2010 года ничейная серия команд между собой составила 5 ничьих, что является клубным рекордом для каждой из команд.

У «Рубина» 5 последних матчей подряд в чемпионате завершились со счетом 2:1. Из них казанцы выиграли у «Амкара» (в прошлом сезоне), проиграли «Краснодару» и «Зениту», и выиграли у «Арсенала» и ЦСКА.

Голы и зрители

Чаще всего в играх между собой отличались казанец Алехандро Домингес (4 гола) и москвич Дмитрий Лоськов (5), причем они сделали по хет-трику в апрельском матче 2006 года, когда игра в Москве завершилась вничью 4:4. По два гола каждый их них забил с игры, а еще по разу они реализовали пенальти.

Алексей Миранчук забил «Рубину» всего один мяч, зато какой! В августе 2014 года на стадионе «Казань Арена» прошел первый официальный матч, и автором первого гола стал 18-летний Алексей.

Кстати, именно этот матч собрал самую большую зрительскую аудиторию — 36 850 болельщиков увидели боевую ничью 1:1.

Тренеры

Встречаются одни из самых опытных (и успешных) тренеров России Курбан Бердыев и Юрий Семин. На двоих они провели более 900 игр в чемпионатах России. А Семин — главный рекордсмен — 538 матчей и 265 побед в российских первенствах. Оба результата — рекорды турнира.

Все пять титулов «Рубина» связаны с Бердыевым, а Семин с «Локомотивом» выиграл 9 трофеев (кроме кубков 2007 и 2015 гг.).

Восемь раз встречались в баталиях российских чемпионатов в качестве главных тренеров «Рубина» и «Локомотива» Бердыев и Семин. И пока равенство, каждый из них по 2 раза победил при 4 ничьих. Еще раз Бердыев с «Рубином» противостоял Семину, когда тот рулил «Динамо» в 2006 году. И тут ничья 2:2.

Игроки

Много футболистов поиграло в составах обеих команд, большинство из них играли за оба клуба в матчах против друг друга.

Рекордсмен — нынешний капитан казанцев Олег Кузьмин, сыгравший в этом дерби три раза за москвичей и 13 раз за «Рубин». Кстати, если он сыграет в предстоящем матче, то эта игра будет для Кузьмина 150-й за «Рубин» в российских первенствах. Сражались по обе сторон баррикад Динияр Билялетдинов (за казанцев 1 раз + 9 раз за москвичей), Магомед Оздоев (4+3), Дмитрий Торбинский (1+6), Тарас Бурлак (1+4), Руслан Камболов (4+1), Игорь Лебеденко (2+2). Кстати, Соломон Кверквелия может увеличить этот список, за Казань он с «Локомотивом» играл, а против, пока нет.

Голами отличились только Билялетдинов и Лебеденко, когда играли за железнодорожников.

Даже один тренер — Ринат Билялетдинов побывал на тренерском мостике и «Рубина» и «Локомотива», правда, железнодорожниками он руководил в качестве и.о. главного тренера в играх кубка России.