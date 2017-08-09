Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе ФК «Спартак»
Полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении ложного звонка об угрозе взрыва на стадионе футбольного клуба «Спартак» в Тушине, сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в
пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Ранее телеканал «Рен-ТВ» сообщил, что в связи с угрозой взрыва на арене были эвакуированы несколько десятков человек.
«Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на “02”, сообщил об угрозе взрыва. Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции», — сообщили корреспонденту агентства.
В среду на арене в Тушине «Спартак» в рамках пятого тура чемпионата России примет тульский «Арсенал».
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