Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе ФК «Спартак»

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Ранее телеканал «Рен-ТВ» сообщил, что в связи с угрозой взрыва на арене были эвакуированы несколько десятков человек.

«Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на “02”, сообщил об угрозе взрыва. Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции», — сообщили корреспонденту агентства.

В среду на арене в Тушине «Спартак» в рамках пятого тура чемпионата России примет тульский «Арсенал».