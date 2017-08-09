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9 августа 2017, 10:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»

Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена», который расположен в Тушино.

Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек с домашнего стадиона московского Спартака Открытие Арена который расположен в <span class=error>Тушино</span>. Увеличить
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Об этом сообщил официальный сайт телеканала «Рен-ТВ».

Отмечается, что на данный момент на месте работают оперативные службы столицы. По сведениям источника, эвакуация связана с угрозой взрыва.

Ближайший матч на стадионе «Открытие Арена» должен состояться 9 августа. «Спартак» в 5-м туре РФПЛ сыграет против тульского «Арсенала». Начало матча запланировано на 19:30 мск.

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