Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»

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Об этом сообщил официальный сайт телеканала «Рен-ТВ».

Отмечается, что на данный момент на месте работают оперативные службы столицы. По сведениям источника, эвакуация связана с угрозой взрыва.

Ближайший матч на стадионе «Открытие Арена» должен состояться 9 августа. «Спартак» в 5-м туре РФПЛ сыграет против тульского «Арсенала». Начало матча запланировано на 19:30 мск.