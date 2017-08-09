В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче».
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Об этом сообщает Fotospor. По данным источника, представители турецкого клуба уже начали переговоры по трансферу 28-летнего футболиста.
Напомним, что первые два матча нового сезона РФПЛ Артём Дзюба начинал в стартовом составе, но лишь один отыграл полностью. В последних двух встречах нападающий выходил лишь на замену.
Контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 9 млн.
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