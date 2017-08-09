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9 августа 2017, 10:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче».

Нападающий Зенита и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов Фенербахче. Увеличить
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Об этом сообщает Fotospor. По данным источника, представители турецкого клуба уже начали переговоры по трансферу 28-летнего футболиста.

Напомним, что первые два матча нового сезона РФПЛ Артём Дзюба начинал в стартовом составе, но лишь один отыграл полностью. В последних двух встречах нападающий выходил лишь на замену.

Контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 9 млн.

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